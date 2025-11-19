La población del 43% de aves comunes en primavera ha disminuido con respecto a 1998, según SEO/BirdLife

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población del 43% de especies de aves comunes en primavera ha disminuido en comparación con niveles de 1998. En invierno, el descenso es del 33%. De entre todas ellas, las aves nocturnas son las que evidencian una caída más acusada: solo un 10% muestra un incremento fuerte. Estas son algunas de las conclusiones de 'El Estado de las Aves de España 2024', el informe sobre la situación de la avifauna española que SEO/BirdLife presenta este miércoles.

El documento recoge los resultados de los trabajos realizados durante 2024 en los programas de seguimiento Sacre (primavera), Sacin (invierno) y Noctua (nocturnas), basados en ciencia ciudadana, censos nacionales, programas Paser y Migra, revisión de IBA y del Libro Rojo de las Aves de España, así como los logros de los diferentes grupos de trabajo de SEO/BirdLife.

A lo largo del texto, SEO/BirdLife incide en que muchas especies ampliamente distribuidas y con alta presencia en las muestras presentan tendencias negativas. Así, apunta que el gorrión común evidencia un declive moderado enevidencia un declive moderado tanto en primavera --cuando registra más de 1.000 muestreos-- como en invierno --con 800. Según dice, ocurre lo mismo con el vencejo común, el serín verdecillo y el jilguero europeo, todos ellos con abundante presencia y tendencias descendentes.

Según el hábitat, la ONG indica que las aves de medios agrícolas y arbustivos son las que presentan mayores signos de regresión, especialmente durante la primavera, cuando las poblaciones muestran descensos sostenidos. De forma paralela, la tendencia general también es negativa aunque algunas especies agrícolas experimentaron recuperaciones puntuales.

Frente a esto, la organización destaca la evolución positiva de los hábitats forestales en primavera. Mientras, observa una mayor variabilidad en invierno, aunque sin llegar a valores preocupantes. Finalmente, explica que las aves en entornos urbanos muestran una notable capacidad de adaptación. De hecho, sus poblaciones se mantienen relativamente estables o en ligero aumento en primavera yen invierno no se evidencian caídas prolongadas, aunque detecta oscilaciones más marcadas.

UN 29% DE ESPECIES DEL LIBRO ROJO CAMBIA SU CATEGORÍA DE AMENAZA

La ONG ha avanzado que la actualización parcial del Libro Rojo que ha llevado a cabo a lo largo de 2024 y que aún está pendiente de publicación introduce numerosos cambios en el texto. En su mayor parte, estos provienen de un empeoramiento en la situación de la población de las aves.

Así, ha recalcado que un 29% de las especies han cambiado su categoría de amenaza desde la publicación anterior del Libro Rojo y que sólo una minoría de especies mejoran su nivel de conservación: el águila imperial ibérica, que ha pasado de EN (en peligro) a VU (vulnerable), o el pinzón azul de Gran Canaria, que reduce su amenaza de CR (críticamente amenazado) a EN.

Por hábitats, las especies de montañas, ambientes marinos, costeros y esteparios son las que proporcionalmente tienen más poblaciones en categorías de amenaza, aunque ningún gran conjunto de hábitats está exento de riesgos.