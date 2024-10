Podemos celebra la fórmula del Gobierno para desbloquear RTVE tras "un año de desorden"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos considera que el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros para superar la situación de bloqueo y renovar el Consejo de Administración de RTVE, modificando las actuales mayorías parlamentarias necesarias para elegir a los integrantes del mismo, va a permitir "recuperar" una "estabilidad democrática" en la corporación "después de un año de desorden".

"Creo que es un acuerdo que va a permitir recuperar una estabilidad democrática de RTVE después de un año de desorden", ha subrayado el coportavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, este martes, en una rueda de prensa antes de la junta de portavoces.

Además, Sánchez Serna ha incidido en que "el Gobierno va a rebajar las mayorías para que este no sea un acuerdo bipartidista" entre "PSOE y Partido Popular" y se ha preguntado si "no se podría haber hecho lo mismo con el Consejo General del Poder Judicial, para que el Poder Judicial no dependiera de la derecha, sino de mayorías amplias, de mayorías absolutas en la Cámara".

"Creo que, bueno, pues muestra que lo que algunos dijimos, y era que había mayorías democráticas en la Cámara para hacer cosas distintas, era posible", ha añadido.