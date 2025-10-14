Podemos critica al Gobierno por "titulares vacíos" sobre blindar el aborto en la Constitución y exige cumplir la ley

Archivo - El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 1 de abril de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Javier Sánchez asegura que "ahora mismo no hay números" para acometer la reforma

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez, ha criticado este martes al Gobierno por su propuesta de reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto, acusándole de limitarse a "hacer titulares vacíos" mientras no garantiza la aplicación efectiva de la ley vigente.

"Yo creo que aquí lo que estamos es más ante, otra vez, un intento de marcar agenda con titulares vacíos, mientras que ya hay leyes, ya hay mecanismos legales para que esto se pudiera hacer, incluso, como digo, en las comunidades del Partido Socialista, y no se hace", ha asegurado Sánchez en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Asimismo, ha recordado que la ley aprobada en 2023 por el Ministerio de Igualdad ya contempla el acceso al aborto en centros públicos y cercanos al domicilio de las mujeres, pero, según ha denunciado, esa norma "no se está cumpliendo ni en las comunidades donde gobierna el Partido Popular ni en las gobernadas por el Partido Socialista".

"Lo que tendría que estar haciendo este Gobierno es garantizar el derecho al aborto, que ahora mismo no está garantizado en los términos de la ley que el Ministerio de Igualdad aprobó en el año 2023, que garantiza aborto en un centro público y cercano al domicilio", ha afirmado

También ha señalado que el Ejecutivo "juega a los titulares" en lugar de aplicar las medidas necesarias para garantizar los derechos de las mujeres. "Nosotros vamos a seguir exigiendo que este gobierno deje de hacer titulares y gobierne, en este caso para las mujeres, y para garantizar el derecho que las mujeres tienen sobre su cuerpo", ha subrayado.

Aunque ha mostrado su apoyo a la idea de blindar el aborto en la Constitución, considera que en la práctica "ahora mismo no hay números" para acometer esa reforma. "Se podría hacer disolviendo ya las Cortes y convocando unas nuevas Cortes para reformar la Constitución o se podría hacer con el concurso del Partido Popular que prácticamente está diciendo que no quieren ni que haya registro de objetores, es decir, incumpliendo la ley", ha apuntado.