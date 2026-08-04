Podemos e IU acusan al PP de "miseria moral" al "abandonar" Ceuta desmarcándose del reparto de menores migrantes

Varias personas llegan a España desde Marruecos, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podemos e Izquuierda Unida (IU) han acusado al PP de "miseria moral" y de "abandonar" a Ceuta tras la crisis migratoria al desmarcarse de la opción de trasladar menores migrantes que están en la ciudad autónoma entre las comunidades autónomas.

Este martes la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado que las comunidades autónomas del PP no van a asumir "las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno", en referencia al traslado y acogida de los menores migrantes no acompañados que han llegado a Ceuta en los últimos días en medio de la crisis migratoria.

"Las comunidades autónomas del PP siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes porque son ciudadanos españoles. Lo que no van a hacer las comunidades del Partido Popular es aceptar, ellos, las consecuencias de la irresponsabilidad de un Gobierno que, insisto, ha llevado a miles de personas, entre ellos muchos niños, a jugarse la vida en el mar", ha indicado Ezcurra, este martes, en una entrevista en 'laSexta', recogida por Europa Press.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha expresado en los siguientes términos cuando ha sido cuestionado sobre si las autonomías gobernadas por el PP van a acoger a los menores no acompañados: "El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Se llama Gobierno de España, se llama Pedro Sánchez".

"HACEN EL TRABAJO SUCIO A LOS QUE ATACAN NUESTRA SOBERANÍA"

Para el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, la postura del PP no supone "ninguna sorpresa" y ha lanzado, a través de un mensaje en la red social 'X', que demuestran "su miseria moral en su enloquecida carrera con Vox para ver quién da más vergüenza ajena".

Mientras, el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha denunciado la falta de colaboración de los gobiernos del PP de cara a traslado de menores migrantes a la península.

"Nuevamente no cumplirán la ley y dejarán abandonada a Ceuta. El PP le hace el trabajo sucio a quienes atacan nuestra soberanía, en Ceuta y en Europa" ha zanjado.