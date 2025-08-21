Podemos reclama al Ayuntamiento de Palma que cancele el festival Elrow por vínculos de sus promotores con Israel

La coordinadora de Podemos Baleares, Lucía Muñoz, y el coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek - EUROPA PRESS

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Baleares, Lucía Muñoz, ha exigido este miércoles al Ayuntamiento de Palma de Mallorca que no permita que se celebre el 30 de agosto el festival de música Elrow porque la empresa que lo organiza "financia el genocidio" israelí en Gaza, en alusión al fondo KKR.

En declaraciones esta mañana a los medios, Muñoz ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a que boicotee este festival y al Ayuntamiento a que cancele eventos de este tipo porque Palma "no se merece estar manchada de sangre del pueblo palestino".

Asimismo, la dirigente de Podemos ha exigido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que "llame genocidio de una vez por todas" a la ofensiva israelí en Gaza y ha criticado sus declaraciones sobre migración, al considerar que son "deleznables" e "indignas de una presidenta".

"Este no es un tema que se pueda utilizar como arma política para confrontar con el Gobierno de España y para competir con Vox en racismo", ha añadido Muñoz en referencia a la actitud de la presidenta autonómica en materia migratoria.

QUÉ MÁS TIENE UE PASAR PARA ROMPER RELACIONES

"¿Qué más tiene que pasar para que Sánchez rompa relaciones y deje de comerciar armas con Israel? ¿Y qué más tiene que pasar para que Prohens llame genocidio al genocidio?", ha criticado en relación al conflicto entre Israel y Gaza.

La concejala de Podemos en Palma ha recordado que la isla "ya dijo basta al genocidio de manera contundente organizándose en cada pueblo y con 22.000 personas que salieron a la calle".

En este sentido, ha expresado un "agradecimiento profundo a toda esa gente que mostró su solidaridad" y ha reconocido el trabajo de las mujeres que impulsaron la iniciativa, a quienes a pedido que el próximo 31 de agosto vuelvan a movilizarse para apoyar a la flotilla que saldrá desde Barcelona ese mismo día.

CRISIS MIGRATORIA

En relación con la crisis migratoria, la coordinadora autonómica de Podemos ha lamentado el naufragio de una patera ocurrido este miércoles en aguas de Baleares en el que falleció una persona y otras tres siguen desaparecidas.

"Es bochornoso ver cómo el PP y el PSOE se lavan las manos y abandonan a la gente para que se muera en el mar y, mientras, la responsabilidad que tienen las instituciones públicas las asumen los voluntarios de la sociedad civil", ha criticado.

"Claro que la política migratoria no consiste solo en habilitar espacios y que hay que ir más allá, pero es que Prohens no ha hecho ni siquiera eso, no ha movido un dedo", ha lamentado Muñoz.