La portavoz de Sumar en el Congreso entrega a León XIV una carta del Sindicato de Inquilinos

El Papa León XIV firma el libro de honor del Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha entregado al pontífice León XIV durante su visita este lunes al Congreso de los Diputados una carta del Sindicato de Inquilinos sobre la situación de la vivienda en España.

Durante el saludo protocolario del Papa con los miembros de la Mesa del Congreso y los portavoces de los grupos parlamentarios previo a su intervención en la Cámara Baja, Martínez Barbero ha entregado un sobre a León XIV, que contiene una misiva del Sindicato de Inquilinos, según han explicado a Europa Press fuentes del grupo plurinacional.

La cuestión de la vivienda es una de las prioridades de Sumar en esta legislatura. Por ejemplo, el socio minoritario del Ejecutivo ha demandado volver a llevar al Congreso la prórroga de contratos de alquiler.

Además, desde Sumar exponen que a través de las redes sociales harán una serie de reivindicaciones con motivo de la visita del Papa a España.