PP carga contra el Gobierno por "utilizar" de "comodines" aborto y regularización de migrantes para "tapar" asuntos

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado contra el Gobierno por "utilizar" de "comodines" el aborto y la regularización de migrantes para "tapar" sus asuntos.

"Un martes te sacan el aborto, otro martes te sacan la regularización de inmigrantes, me imagino que para el próximo martes traigan algo de Franco, porque son los comodines que va utilizando el Gobierno en función de cómo tiene que ir tapando sus asuntos", ha asegurado Muñoz en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha puesto de manifitiesto preguntada por la posibilidad de que el Ejecutivo lleve al Consejo de Ministros del martes 15 de abril la regularización extraordinaria de migrantes.

En este sentido, Muñoz ha indicado que la "ristra de comparecencias" del Gobierno "está dejando la honradez del Partido Socialista a la altura del subsuelo". "Y me imagino que tienen que ir sacando temas para ver si intentan taparlos, ¿no? Son sus clásicos", ha expuesto.

En cuanto al aborto, la 'popular' ha señalado que es una cuestión que "no figura como ninguna de las prioridades de los españoles, ni preocupaciones". Sin embargo, ha reprochado al Ejecutivo que quiera tramitarlo "por extrema y urgente necesidad". "Cuando decimos que es una cortina de humo, es esto", ha añadido.