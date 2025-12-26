PP critica que las balizas V16 "impuestas" por Sánchez son "un nuevo impuesto que supondrá 300 millones solo en IVA"

Archivo - Esteban González Pons - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha criticado que las balizas V16 para los coches "impuestas" por el Gobierno de Pedro Sánchez son un "nuevo impuesto que supondrá 300 millones sólo en IVA".

"Si es una medida de seguridad no debería costar dinero a los españoles", ha señalado este viernes el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, en declaraciones difundidas a los medios.

El popular ha señalado que "pagar impuestos es decente y pagárselos a un Gobierno corrupto es inquietante": "Un Gobierno corrupto que suba los impuestos produce desazón y desafección democrática".

En este punto, ha recordado que el Gobierno ha subido los impuestos "100 veces". "Y esas 100 veces han empobrecido a la clase media española, a lo que habría que sumar la inflación, ese impuesto indirecto que ha causado su efecto provocando que la cesta de la compra suba", ha asegurado.

González Pons argumenta que la clase media que "paga más impuestos y paga más por la cesta de la compra ve todos los días en el telediario cuánto ha robado este Gobierno y en qué juergas se lo ha gastado".

En este sentido, ha explicado que el Gobierno de Sánchez "no ha combatido la inflación o no ha sabido combatirla por incapacidad" y ha puesto como último ejemplo la baliza obligatoria que deberán llevar todos los vehículos, "un nuevo impuesto que aparece justo en la cuesta de enero".

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo ha apuntado que la baliza no es una exigencia de la UE y España es "el único país" que va a imponerla a partir de enero". Por ello, ha defendido que, si es una medida de seguridad, "no debería costarles dinero a los españoles".

"Solo por el IVA de estas balizas el Gobierno se va a embolsar más de 300 millones de euros. Un Gobierno manchado por la corrupción nos obliga a comprar una medida de seguridad que pagamos nosotros y que nos obliga a pagar un impuesto indirecto que le supone al gobierno recaudar 300 millones de euros más solo por el IVA", ha insistido.

El 'popular' sostiene que "pagar impuestos es decente, pero cuando un Gobierno manchado por la corrupción impone una subida de impuestos que no explica, causa desazón y desafección democrática". "España necesita cuanto antes unas elecciones para que los españoles solo paguemos los impuestos que nos podemos permitir", ha zanjado.