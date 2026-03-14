El PP pide la comparecencia de CNAE en el Congreso y el PNV considerar a los profesores como conductores profesionales

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Congreso una petición de comparecencia del presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), Enrique Lorca, para abordar la situación del sector en España, al tiempo que el PNV propone cambiar la ley para incluir a los profesores de autoescuela como conductores profesionales.

En concreto, los 'populares' quieren que el responsable de CNAE aborde cuestiones como "las demoras existentes para la obtención del permiso de conducir y la situación de las sedes descentralizadas destinadas a la realización de las pruebas de conducción".

Por su parte, el Grupo Vasco ha registrado una Proposición de Ley en la que pide una modificación legislativa para incluir a los profesores de autoescuela como conductores profesionales. En su opinión, considerarlos "exclusivamente como docentes, cuando su labor implica un nivel de competencia técnica y práctica que los sitúa claramente dentro del ámbito de los conductores profesionales" es un "error".

La formación jeltzale propone modificar el punto 3 del Anexo I (Conceptos Generales) del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, incluyendo en el concepto de conductor profesional a los profesores de Formación Vial.

El PNV cree que así se garantiza "su equiparación legal y el acceso a las medidas de protección, formación y beneficios sociales que les corresponde, en situación de igualdad con los conductores profesionales". Según la iniciativa, se pretende "atender una reivindicación histórica de un sector profesional abandonado a su suerte en un limbo jurídico" puesto que "los profesores de formación vial son educadores, pero no se les incluyen en el ámbito de la educación y son conductores profesionales, dependiendo de la Dirección General de Tráfico, pero no se les incluyen en el colectivo de conductores profesionales al ser profesores".

La formación jeltzale considera que los profesores de formación vial están sometidos a los mismos riesgos que los conductores profesionales porque se ven afectados por los mismos factores externos "que inciden directamente en su comportamiento (el estado de la vía, la meteorología, el estado del vehículo, comportamiento de otros vehículos y peatones, la permanente atención a todo el entorno, entre otros)".

El PNV también señala los "riesgos laborales de origen psicosocial" que pueden derivar en enfermedades cardiovasculares, problemas musculoesqueléticos provocados por estar largo tiempo sentados frente al volante y consecuencias de tipo psicológico por verse obligados a estar en atención extrema a todos estos factores.

"Es una profesión expuesta a un riesgo palpable de accidentarse, con numerosos estímulos que controlar y sometidos a una gran intensidad emocional que deriva, en un número altísimo de casos, en estrés laboral", prosigue la Proposición de Ley.

Con esta iniciativa, el Grupo Vasco busca eliminar el "trato discriminatorio" hacia este grupo de profesionales. "Si la actividad de profesor de formación vial cumple los requisitos exigidos a un conductor profesional es injusto que no sean integrados en el concepto y colectivo de conductor profesional, más aún cuando los riesgos que soportan son más numerosos y de mayor intensidad, generándoles un mayor estrés, y poseen una formación como conductores más cualificada", concluye.