El PP pide protección "de oficio" para maltratadas que presentan denuncia, aunque posteriormente la retiren

Actualizado 04/06/2007 16:27:34 CET

Pide una explicación sobre el caso de Vitoria y avisa al Gobierno que "no puede mirar a otro lado".

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en la Comisión sobre Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Congreso, Susana Camarero, señaló, en declaraciones a Europa Press, la necesidad de establecer medidas de protección "de oficio" para mujeres maltratadas que presentan una denuncia, aunque posteriormente la retiren.

Camarero se refirió al último caso de violencia de género registrado en Vitoria, y advirtió de que este tipo de medidas deben ser aplicadas por jueces y policía, "aunque sea de oficio". "Muchas mujeres retiran la denuncia por miedo o distintos motivos debido a la situación emocional a la que se ven sometidas", destacó advirtiendo de que "esta retirada puede ser perjudicial".

Esta portavoz del PP considera que la lucha contra la violencia de género se encuentra "en un momento delicado", dado que se ha producido "un pico" en el número de fallecidas que responde a "un ascenso paulatino producido a lo largo de los últimos años".

Camarero apuntó que el número de fallecidas se sitúa en 31, si bien esta cifra podría incrementarse con cuatro casos más que aún se están investigando. A su modo de ver, "este incremento pone en evidencia que ninguna de las medidas que hasta hoy se han puesto en marcha han sido suficientes para terminar con esta lacra social".

En este sentido, el PP reclama la puesta en marcha de nuevas iniciativas en el ámbito de la seguridad de las víctimas, con un incremento de medios y planes personalizados de protección para las mujeres maltratadas.

Los 'populares' cree que casos como el de Vitoria "demuestran que las mujeres, una vez que han denunciado, requieren por parte de las administraciones públicas todo el esfuerzo de protección y de seguridad". "No es normal que una mujer que ha presentado una denuncia, aunque posteriormente la retirase, no cuente con la seguridad y protección debida", insistió Camarero.

PP: "EL GOBIERNO NO PUEDE MIRAR A OTRO LADO".

Esta diputada afirmó que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y la presidenta del Observatorio para la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tienen pendiente comparecer en comisión. Tras lo ocurrido el sábado en Vitoria, el PP ve necesaria esta comparecencia para explicar la actuación de jueces y policía.

Esta portavoz avisa al Gobierno de que "no puede mirar a otro lado" por que "se comprometió, desde el inicio de su legislatura, a poner fin a esta lacra social y no lo está cumpliendo". "Hoy por hoy, la violencia de género no está en la agenda del gobierno como una prioridad; Zapatero se ha olvidado de ella y solo habla de las leyes de Dependencia y de Igualdad", asertó.