El presidente alemán anima al Papa a continuar su papel de mediador en los conflictos

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recibido este lunes en una audiencia privada al presidente federal alemán, Frank-Walter Steinmeier, quien ha animado al Pontífice a continuar con su papel de mediador en conflictos como la guerra en Ucrania o en Gaza, según ha informado porteriormente Steinmeier.

Según el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', el Pontífice ha recibido al presidente federal alemán en la biblioteca privada papal y, según este último, han compartido su "preocupación" por la guerra en Ucrania y, "sobre todo, por la falta de voluntad de la parte rusa para tomar medidas, para mostrar su disposición a, al menos, avanzar hacia un alto el fuego".

También han hablado de la situación humanitaria en Gaza, y el presidente alemán ha subrayado que en estos escenarios internacionales la voz del Pontífice es importante, como factor de diálogo.

En este sentido, Steinmeier ha animado al Papa León XIV a continuar su papel de mediador. "Creo que en tiempos en que hay pocos mediadores en todo el mundo y pocas figuras influyentes que puedan influir en las partes en conflicto, simplemente no podemos prescindir de la ayuda del papa y del Vaticano", ha manifestado.

También han abordado, entre otros asuntos, la disminución del número de católicos en Alemania y el apoyo del gobierno alemán a proyectos humanitarios internacionales, y Steinmeier ha invitado a León XIV a visitar Alemania.