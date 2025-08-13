Presidente de la asociación agraria Ucale-COAG, tras los incendios de León: "Es una catástrofe total"

Tierra quemada en un monte entre Villalís de la Valduerna y QUintana y Congosto, tras un incendio, a 13 de agosto de 2025, en Quintana y Congosto, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucale-COAG León, Poli Castellanos, ha calificado de "catástrofe total" el panorama que se ha encontrado al recorrer durante la mañana de este miércoles una zona de 50 kilómetros de León afectada por los incendios que están asolando estos días España.

"Me he sentido decepcionado por lo que hay, porque hemos dejado sin vida muchos municipios de la provincia y muchos sectores que viven directamente de esos terrenos", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Aunque todavía es pronto para hacer una estimación de daños --sobre todo, teniendo en cuenta que hay focos que continúan activos y que la situación en los mismos es cambiante--, Castellanos ha indicado que a algunos agricultores se les ha quemado toda la cosecha.

"Hay agricultores que no habían acabado, estábamos en plena recolección de cereales, que no se había acabado, y ha ardido la cosecha íntegra del campo con el grano que tenían esas parcelas", ha lamentado.

A su vez, también ha apuntado a daños en el sector apícola y al ganadero. Aún recalcando la incertidumbre en cuanto a las estimaciones, ha señalado por ejemplo que el sector apícola hablaba ayer de que se podrían haber visto afectadas por el fuego unas 3.000 colmenas en la zona de El Bierzo. Sin embargo, de un día para otro la superficie afectada se ha "doblado".

"Después habría que añadir todo lo de Las Médulas y lo de La Cabrera. Bueno, pues es una verdadera lástima lo que hay. Y los daños todavía no están cuantificados porque hay sitios que la gente todavía no ha llegado a ver lo que realmente ha pasado", ha subrayado.

Como representante de la asociación, ha criticado la "nula aportación" de las administraciones en lo que respecta a la prevención y a la extinción de los incendios y ha lamentado que el fuego acabará "cuando realmente se consuma todo". Así, ha asegurado que "un fuego se apaga en el invierno" con "limpiezas de montes" y que ahora que está activo, las administraciones tendrían que aportar medios.

"Aquí, en este fuego, en esta zona, no ha habido recursos de la administración para nada. Han llegado ayer por la tarde, llegaron algunos, y hoy por la mañana han llegado otros, cuando ya está todo más o menos calcinado", ha denunciado.