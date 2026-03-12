La primavera de 2026 será más cálida de lo normal en España y hay tendencia clara con respecto a las lluvias

Archivo - Dos mujeres hacen ejercicio en el paseo marítimo de la playa de Sanxenxo, a 4 de junio de 2021, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia, (España). - Beatriz Ciscar - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primavera de 2026 --es decir, los meses de marzo, abril y mayo-- probablemente sea más cálida de lo normal en España. Así se ha expresado este jueves el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo durante la presentación del balance climático del invierno del organismo estatal.

"Siempre hay que hablar en términos de probabilidad, porque además son predicciones, estas de tres meses, que están sujetas a mucha incertidumbre, sobre todo la de la primavera", ha precisado el experto.

En concreto, hay un 50% de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en Canarias y suroeste peninsular, con un 20% de que sea más frío de lo normal en estas zonas. Además, hay un 60% de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en el resto de la Península y un 70% en Baleares. En ambas zonas hay un 10% de probabilidad de que sea más frío de lo normal.

"Si se cumple este pronóstico volvería a suceder algo parecido al invierno (que en España ya acumula nueve inviernos con temperaturas más altas de lo normal): la última primavera más fría de lo normal fue la de 2018. Esa fue la última estación en España más fría de lo normal", ha especificado Del Campo.

En cuanto a las precipitaciones, el portavoz de AEMET ha señalado que no hay una tendencia clara en la mayor parte del país, donde hay una probabilidad similar de que la primavera sea más lluviosa o más seca de lo normal. Sólo en zonas del suroeste peninsular y en Canarias hay una ligera mayor probabilidad de que el trimestre sea más seco de lo normal (40%) frente a que sea más lluvioso (25%).

Para Semana Santa, que este año se celebrará entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril, el experto ha puntualizado que este es "casi" el periodo del año donde "más difícil" es pronosticar el tiempo y que todavía "falta demasiado". "Ahora mismo es muy aventurado, es ciencia ficción, dar un pronóstico para Semana Santa", ha admitido.

Para el pronóstico de abril, mayo y junio, Del Campo ha hecho referencia a la predicción de Copernicus. De esta manera, ha apuntado a que hay entre un 40 y 50% de probabilidad de que el trimestre sea más cálido de lo normal en Canarias y suroeste de la Península. En buena parte del resto del territorio peninsular la probabilidad asciende al 50-60% excepto por las zonas costeras, donde sube al 60-70% y Baleares, donde es del 100%.

En cuanto a la lluvia, tampoco hay una tendencia clara, con "modelos de predicción que están muy dispersos". "Es igual de probable que sea un trimestre más lluvioso que más seco de lo normal en la mayor parte de España", ha concluido.