El prior del Valle de los Caídos asegura que el Gobierno no le ha llamado "nunca" por la exhumación de Franco

Publicado 18/01/2019 19:23:50 CET

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha asegurado que el Gobierno socialista no le ha llamado "nunca" con motivo de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, una exhumación que considera que "no era necesaria".

"El Gobierno nos ha saltado por completo, no han hablado conmigo", ha asegurado Cantera en una entrevista con la revista de información religiosa Vida Nueva, recogida por Europa Press, en plena polémica por la exhumación de los restos de Franco.

El prior ha aclarado que no se le notificó cuando miembros del Ejecutivo visitaron meses atrás la basílica. "Ni siquiera nos avisaron por cortesía. Les habría recibido", ha indicado, al tiempo que ha lamentado que se les haya presentado "como los residuos del franquismo".

Al contrario, Cantera ha señalado que los monjes rezan cada día "por la reconciliación y por el eterno descanso de todos los difuntos, de todos los caídos del bando nacional y del bando republicano".

Sobre su pasado falangista al que ha aludido el Gobierno, ha precisado que le causa "desazón" aunque le "traen sin cuidado los ataques" porque se encuentra "con paz, tranquilidad y alegría". "Dios me ha dado fuerza para superar esto", ha añadido.

Por otro lado, Santiago Cantera desmiente que el monasterio viva de las subvenciones. "No somos unos gorrones del Estado", ha defendido. Precisamente, ha añadido que no han recibido de Patrimonio Nacional la asignación correspondiente a 2018. "No hemos cobrado nada, hay un impago total. Si hay un chantaje de tipo político por detrás, no lo sé", ha precisado.

Además, ha criticado que existe un "abandono" de las instalaciones de la basílica del Valle de los Caídos por parte de los poderes públicos. "Es un disparate que se esté dejando abandonar y se venga abajo", ha alertado el monje.

El prior ha asegurado que se siente "respaldado" en las decisiones adoptadas por su comunidad, sus superiores benedictinos en Francia y por las autoridades eclesiales, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y el nuncio Renzo Fratini. "Estamos al habla y les tengo al corriente. En los puntos fundamentales coincidimos: no se puede exhumar sin el permiso de la familia. Si no hay acuerdo entre las partes, hay que esperar a lo que decida el Gobierno".