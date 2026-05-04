Proclamada la candidatura presidida por Carmen del Riego a la junta directiva de la FAPE

Archivo - La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet (i), durante el acto de entrega del Premio Josefina Carabias de periodismo parlamentario a Carmen del Riego (d), en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados, a 21 de ju - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Garantías y Auditoría de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha proclamado la candidatura presidida por Carmen del Riego y presentada por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) para las elecciones a la junta directiva de la Federación.

Así lo ha anunciado este lunes la FAPE, que ha explicado que las asociaciones federadas podrán presentar, por cualquier medio, el correspondiente recurso de reposición en el plazo de dos días hábiles siguientes a la proclamación, y será resuelto, en su caso, en el plazo de 48 horas por la Comisión de Garantías y Asuntos Profesionales, sin que pueda interponerse recurso contra su acuerdo.

De acuerdo al reglamento electoral de la FAPE, la candidatura encabezada por Carmen del Riego, será declarada electa, sin necesidad de votación, en la Asamblea General que se celebrará en Santiago de Compostela el próximo 16de mayo.

Del Riego sucederá a Miguel Ángel Noceda, elegido presidente en la Asamblea que la FAPE celebró en Santander en mayo de 2022.

La candidatura proclamada está integrada por Carmen del Riego de Lucas, de la Asociación de la Prensa de Madrid, como presidenta; Rafael Rodríguez Guerrero, de la Asociación de la Prensa de Sevilla, como vicepresidente primero; Cristina Chirivella Berga, de la Unió de Periodistes Valencians, como vicepresidenta segunda; y Lola Gallardo Ceballos, de la Asociación de Periodistas de Cantabria, como vicepresidenta tercera.

Por su parte, completan la candidatura José Francisco Serrano Oceja, de la Asociación de la Prensa de Madrid, como secretario general; María Teresa Antona López, también de la Asociación de la Prensa de Madrid, como vicesecretaria general; y Juan Fernando Cacicedo Piedrahita, de la misma asociación, como tesorero.

Finalmente, como vocales figuran Esther Aniento Idoype, de la Asociación de Periodistas de Aragón; Ana Isabel Díez Navarrete, de la Asociación de la Prensa de Madrid; Luis Menéndez Villalba, de la Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela; y Mar Corral Martínez, de la Asociación de la Prensa de Guadalajara.