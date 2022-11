El programa Gen Erasmus recorre 5 ciudades europeas para dar voz a jóvenes sobre crisis climática, igualdad o migración

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha presentado este lunes el programa 'Gen Erasmus', que se estrena este martes en RTVE Play, en el que da voz a jóvenes en cinco ciudades europeas para debatir sobre crisis climática, igualdad de género, migración, trabajo y vivienda o salud mental.

Tras pasar por las cinco ciudades europeas, el programa emite un debate final celebrado en la sede de Bruselas del Parlamento Europeo, moderado por la presentadora Inés Hernand, con seis eurodiputados españoles. El nuevo espacio coincide con el Año Europeo de la Juventud que se celebra en 2022 y los 35 años del programa educativo Erasmus.

El objetivo de 'Gen Eramus', una coproducción de RTVE y la Unión Europea, es "visibilizar la importancia de la juventud europea para el futuro postpandemia, celebrar la identidad europea y conectar con los jóvenes".

El programa, según ha explicado la presentadora, arranca en Madrid charlando con jóvenes de fuera de España sobre cambio climático; continúa en Roma (Italia) hablando sobre igualdad de género; después en Cracovia (Polonia) para tratar el tema de la inmigración, al ser "una de las puertas de Europa"; continúa en Berlín para debatir sobre trabajo y vivienda; y concluye en Bruselas con la salud mental. "Es una generación que se está mirando al espejo y se está haciendo un reconocimiento después de la pandemia", ha explicado Hernand.

"Los jóvenes tienen inquietudes, intenciones y quieren cambiar las cosas", ha asegurado la presentadora, quien espera que haya una segunda temporada del programa, cuyos capítulos duran media hora, en la que puedan visitar Malta, Sofía (Bulgaria), Copenhague (Dinamarca), París (Francia) o Bilbao.

UN PROGRAMA "MUY ATRACTIVO" PARA LOS JÓVENES

Durante la presentación, la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez Caballero, ha afirmado que va a ser un programa "muy atractivo" para la gente joven y ha aplaudido poder ir "de la mano" de "dos de las mejores instituciones": la Oficina de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo.

"Hay asuntos que compartimos, como la incertidumbre del futuro, hay muchos asuntos comunes entre los mayores y la gente joven y otros que son nuevos que corresponden a los jóvenes", ha manifestado la presidenta de RTVE.

Así, ha destacado que es "magnífico" la lucha de los jóvenes por el medio ambiente o el "esfuerzo" por colocar al Tercer Sector entre los temas de importancia. "Como sociedad de comunicación estatal es importante escuchar a los jóvenes, que sean ellos los que transmitan a sus coetáneos qué asuntos les inquietan, qué les preocupan, qué quieren exigir a las administraciones y dónde quieren poner el foco", ha precisado.

La presidenta interina de RTVE ha reconocido que siente "envidia" por no haber podido ser partícipe del programa Eramus, debido a que no existía en su época de estudiante. En este punto, ha afirmado que este proyecto ha sido "uno de los grandes logros" de la Unión Europea, ya que ofrece a los alumnos la "posibilidad del conocimiento".

"Desde el desconocimiento no se llega a nada, provoca rechazo y desconfianza. He sentido envidia de no haber podido disfrutar del proyecto Erasmus", ha insistido Sánchez Caballero, al tiempo que ha recalcado que 'Gen Eramus' va a propiciar a través de su recorrido por varios países que las personas "conozcan lo que significa el Eramus", así como las "inquietudes comunes y dónde los jóvenes pueden disentir también".

ERASMUS, EL PROGRAMA "MÁS EXITOSO" DE LA UE

En la misma línea, la directora de la Representación de la Comisión Europea en España, María Ángeles Benítez, ha asegurado que el programa Erasmus "es el más exitoso" de la Unión Europea y que Gen Erasmus es "un espacio de jóvenes y para jóvenes".

En concreto, ha recordado que hasta el momento más de 12 millones de jóvenes han participado en el programa Eramus. "Eso quiere decir que 12 millones de jóvenes han conocido otro país, se han mezclado, se han contaminado en el buen sentido", ha precisado.

"Perseguimos una contaminación buena con el programa Eramus. Conocerse es darse cuenta de que no hay nada que no se pueda solucionar con diálogo. Queremos darle voz a la juventud de hoy, que tiene criterio, mucha información y quiere que se les escuche y participar activamente en las políticas, una juventud que es soñadora y hacedora", ha añadido Benítez.

ACERCAR LAS INSTITUCIONES EUROPEAS A LOS JÓVENES

Por su parte, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, se ha mostrado "ilusionada" por estrenar un proyecto que busca "conectar con la gente joven". "Muchas veces se ve Europa como un conjunto de instituciones que están lejos, pero con alianzas como la de RTVE conseguimos un lenguaje fresco, una naturalidad, para acercarnos a la gente joven e intentar escucharles y conocer sus preocupaciones", ha dicho.

"Siempre os dicen que sois la generación de cristal y que no habéis sufrido tanto, pero la pandemia y la guerra dan una razón más para sentarnos a escucharos y ver cuáles son vuestras prioridades", ha indicado Andrés en referencia a los jóvenes.

Para la director de la Oficina del Parlamento Europeo en España, las becas Erasmus son una herramienta "muy potente" y por ello les parecía "muy importante" reflejarlo en un programa que, a su juicio, es "de calidad". "Para hablar el lenguaje joven nada mejor que ir allá donde están los jóvenes", ha concluido.