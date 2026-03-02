Protección Civil alerta de la borrasca de "gran impacto" Regina que dejará tormentas y granizo en este y sur peninsular

Archivo - Granizo en Sevilla capital. - FRANCISCO J. OLMOS // EUROPA PRESS - Archivo

Protección Civil y Emergencias ha alertado de precipitaciones y tormentas intensas en el este y sur peninsular a consecuencia de la borrasca "con gran impacto" denominada 'Regina'. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a partir de este lunes se espera "un cambio de tiempo significativo", con chubascos fuertes acompañados de tormenta y granizo que afectarán principalmente al este y sur peninsular y podrían provocar inundaciones locales en zonas bajas.

Desde últimas horas de este martes, 3 de marzo, y el miércoles 4 se espera que estos chubascos y tormentas comiencen a afectar al área del Estrecho y se extiendan al tercio sur peninsular, con las intensidades fuertes más probables sobre el litoral andaluz y Ceuta.

Para el jueves 5, se espera que las precipitaciones se generalicen en la Península y Baleares, con la mayor intensidad y persistencia en el Mediterráneo, pudiendo incluir otras zonas del interior del cuadrante nordeste y este de la meseta sur, así como la zona oriental de la cordillera Ibérica y del Pirineo. Los chubascos fuertes y persistentes más probables el jueves se localizarían al norte del cabo de La Nao, particularmente en la zona del Bajo Ebro y Ampurdán.

Aunque existe mucha incertidumbre respecto a la evolución a partir del viernes 6, una nueva perturbación en altura podría a comenzar a afectar prolongando las precipitaciones en la Península y Baleares durante los últimos días de la semana. El viento predominante durante los días citados será de componente este, más intenso en el tercio oriental peninsular, donde se podrían alcanzar rachas muy fuertes, dando lugar también a temporal costero en el Mediterráneo y Alborán, principalmente el martes y el miércoles.

Además, la situación favorecerá un "amplio transporte de polvo en suspensión procedente de África, por lo que es probable que se produzcan precipitaciones de barro".

Canarias se verá afectada por 'Regina' desde la tarde de este lunes hasta el miércoles, con viento del norte con rachas muy fuertes en todo el archipiélago, y precipitaciones intensas y persistentes, más importantes en el norte de las islas montañosas. Protección Civil aconseja mantenerse informado de la evolución meteorológica ante el difícil pronóstico de este tipo de fenómenos.