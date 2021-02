Protección Civil alerta por inestabilidad meteorológica en las Islas Canarias este jueves y viernes

Se esperan chubascos, posibles tormentas, rachas de viento fuertes o muy fuertes y un acusado descenso de las temperaturas

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), alerta por inestabilidad meteorológica en las Islas Canarias durante este mismo jueves y el viernes.

Según informa el organismo, la presencia de una profunda vaguada va a propiciar un aumento considerable de la inestabilidad atmosférica en todo el archipiélago, produciendo chubascos que podrían ir acompañados de tormenta y rachas de viento fuertes o muy fuertes. La entrada de una masa de aire frío producirá, además, un acusado descenso de las temperaturas.

Las precipitaciones comenzarán este mismo jueves en las islas occidentales y se irán extendiendo al resto del archipiélago, generalizándose el viernes. Es previsible que se produzcan acumulaciones de 15 litros o más en una hora, especialmente en la vertiente norte de las islas de mayor relieve. Las lluvias podrían ir acompañadas de tormentas con granizo menudo.

Se espera además un notable descenso térmico, especialmente en medianías y zonas altas, con la posibilidad de nevadas a partir de altitudes de 1.600 a 1.800 metros.

Estos fenómenos irán acompañados de vientos fuertes o muy fuertes con rachas que podrían superar los 70 km/h o los 80 km/h, afectando especialmente a cumbres y medianías, y olas de 4 a 5 metros en la zona más occidental del Archipiélago.

RECOMENDACIONES ANTE LLUVIAS INTENSAS

Ante esta alerta, el organismo realiza una serie de recomendaciones. Ante lluvias intensas, aconseja disminuir la velocidad si se va conduciendo, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. En cualquier caso, pide circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.

En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos. El rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

En caso de comenzar a llover de manera torrencial, Protección Civil y Emergencias recuerda que existe riesgo de inundación. Por ello, recomienda no atravesar con el vehículo ni a pie, los tramos inundados, porque no se tiene por qué conocer lo que puede haber debajo del agua, y localizar los puntos más altos de la zona. Asimismo, pide no intentar salvar el automóvil en medio de una inundación.

En el supuesto de encontrarse en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, aconseja dirigirse a los puntos más altos de la zona.

RECOMENDACIONES ANTE EL RIESGO DE TORMENTAS

Protección Civil advierte de que el peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto. No obstante, en los núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. En las viviendas, se aconseja evitar las corrientes de aire, y si se va conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.

Si la tormenta sorprende en el campo, hay que evitar correr y permanecer así en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. En este sentido, recuerda que no hay que refugiarse bajo los árboles y que es mejor alejarse de alambradas y objetos metálicos.

RECOMENDACIONES ANTE VIENTOS

En caso de encontrarse en zonas marítimas, Protección Civil aconseja alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes. Se recomienda también evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje.

En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrar a personas si éstas se encuentran en las proximidades del mar. Por este motivo, el organismo advierte: "No ponga en riesgo su vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje".

Por último, ante fuertes vientos, conviene asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

También conviene abstenerse de subir a los andamios sin las adecuadas medidas de protección, y en caso de ir conduciendo, hay que extremar las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido.