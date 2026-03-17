Protección Civil alerta por temporal de lluvia, viento y oleaje en Canarias hasta el viernes por la borrasca 'Therese'

Archivo - Charco de San Lorenzo, en Moya (Gran Canaria). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado por temporal de lluvia, viento y oleaje en Canarias a consecuencia de la borrasca con gran impacto denominada 'Therese', un escenario que se prolongará desde el miércoles 18, al menos, hasta el viernes 20.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), desde este martes empieza a formar 'Therese' al oeste de la Península Ibérica, quedando el centro de la depresión casi estacionario y en proceso de profundización durante el día de mañana. A lo largo de este periodo Canarias permanecerá en el flanco sur de la perturbación.

Este miércoles empezarán a notarse los efectos sobre las islas, que estarán afectadas por viento intenso de componente oeste, con rachas que podrían alcanzar y superar ocasionalmente los 70 km/h, y temporal marítimo significativo, esperándose mar combinada de hasta 4 metros de altura en la mitad occidental.

También llegará un frente frío que dejará precipitaciones en general moderadas en todas las islas, localmente persistentes en vertientes norte y oeste.

El jueves el centro de la borrasca se acercará al archipiélago, lo que se traducirá en un giro del viento a componente sur junto con una intensificación del mismo, con probabilidad de que se alcancen o se superen los 90 km/h en cumbres y vertientes expuestas de las islas, lo que podría ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras. En paralelo los fenómenos costeros aumentarán y se generalizarán, con mar combinada de 4 a 5 metros.

Además, un segundo frente frío, más activo que el anterior, dejará precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta. No se descarta que los chubascos alcancen los 20-30 litros/m 2 en 1 hora en La Palma y en las vertientes sur y oeste del resto de islas de mayor relieve, mientras que en las mismas zonas las acumulaciones en 12 horas podrían superar los 40-60 litros/m 2. La cota de nieve descenderá hasta unos 1.800-2000 metros, esperándose nevadas en altas cumbres de La Palma y Tenerife.

El escenario más probable para el viernes 20 es que continúe la inestabilidad al permanecer 'Therese' estacionaria al noroeste de Canarias, con chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes en vertientes sur y oeste de las islas de mayor relieve. También se espera que continúen las rachas de viento del oeste muy fuertes en zonas expuestas, además del temporal marítimo.

Esta situación de tiempo adverso podría persistir durante al menos el resto del fin de semana, por lo que es probable que en las zonas previamente descritas se puedan registrar acumulados superiores a los 200 litros/m2 a lo largo de todo el episodio.

RECOMENDACIONES ANTES LLUVIAS INTENSAS, FUERTES VIENTOS Y OLEAJE

Ante las lluvias intensas, Protección Civil recomienda, si va conduciendo, disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. "Si tiene que viajar, procure circular preferentemente por carreteras principales y autopistas", añade.

En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, insta a tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos, ya que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos; y alerta de que, si comienza a llover de manera torrencial, existe riesgo de inundación, por lo que pide que no se atraviese con el vehículo, ni a pie, los tramos inundados, por desconocer lo que puede haber debajo del agua y aconseja localizar los puntos más altos de la zona.

"No intente salvar su automóvil en medio de una inundación. Si se encuentra en el campo, debe alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona", subraya.

Aunque el el peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto, Protección Civil avisa de que en los núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. En las viviendas aconseja evitar las corrientes de aire y, si se va conduciendo, asegura que un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.

"Si la tormenta le sorprende en el campo, evite correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. No se refugie bajo los árboles y aléjese de alambradas y objetos metálicos", puntualiza.

Ante fuertes vientos y oleaje, recalca que conviene asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

También hay que extremar las precauciones conduciendo, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados; y prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

En zonas marítimas, hay que alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.

Protección Civil recomienda evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje, ya que, en estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrar a quien se encuentre en las proximidades del mar. "No ponga en riesgo su vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje", concluye.