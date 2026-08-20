Protección Civil mantiene la alerta por lluvias generalizadas en el norte y este peninsulares y en Baleares

Archivo - Dos personas caminan bajo la lluvia, a 2 de septiembre de 2023, en Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha señalado este jueves que mantiene la alerta por lluvias generalizadas en el norte y este peninsulares y en Baleares en base a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que avanza tormentas y bajada de temperaturas en esas zonas hasta al menos el domingo, con la posibilidad de que la situación se extienda hasta el lunes en el noreste peninsular.

Por días, AEMET ha indicado que este jueves entrará un frente por el noroeste peninsular que dejará precipitaciones en el área cantábrica, si bien considera probable que también se produzcan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes. En el tercio suroriental peninsular estas tormentas podrán ser muy fuertes y dar lugar a reventones y rachas muy fuertes, así como venir acompañadas de granizo que podrá ser de gran tamaño.

A últimas horas, las tormentas se trasladarán hacia Baleares. Al margen de ello, el organismo estatal ha indicado que durante esta jornada se producirá un descenso acusado y generalizado de las temperaturas en la Península, que será incluso notable en zonas del tercio norte y tercio sureste peninsular.

Durante la madrugada de este viernes, las tormentas de carácter muy fuerte podrían afectar durante la madrugada a Baleares, especialmente a Mallorca y Menorca. De acuerdo con AEMET, allí se podrían producir rachas muy fuertes o incluso huracanadas. Mientras tanto, persistirán las precipitaciones en el Cantábrico, aunque irán perdiendo intensidad a lo largo del día.

También habrá lluvias en puntos del nordeste peninsular y Baleares, donde serían más dispersas que en la jornada anterior. Eso sí, podrán ser localmente fuertes, e incluso muy fuertes y persistentes, en litorales del sur de Cataluña en la segunda mitad.

De cara al fin de semana, el organismo estatal ha avanzado que lo más probable es que la inestabilidad se mantenga en el tercio nororiental peninsular. De esta manera, ha apuntado a que hay posibilidades de que durante el sábado se registren chubascos y tormentas localmente fuertes en zonas del sur de Cataluña. De hecho, tendrían carácter persistente y muy fuerte durante la madrugada, en el este de Aragón, norte de la Comunidad Valenciana y en el pirineo central.

En lo que se refiere al domingo, AEMET espera que las tormentas y chubascos localmente fuertes continúen en el noreste peninsular y Comunidad Valenciana. En este sentido, ha indicado que cree posible que esta situación de precipitaciones localmente fuertes se extienda hasta el lunes 24 en el noreste peninsular. Aún así, ha precisado que aún hay una incertidumbre elevada con respecto a la intensidad y a la localización exacta de los mayores acumulados.

DISMINUIR LA VELOCIDAD Y EXTREMAR PRECAUCIONES

Ante lluvias intensas y tormentas, Protección Civil recomienda que, en caso de estar conduciendo, disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua; si hay que viajar, circular preferentemente por carreteras principales y autopistas; y en caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos.

En este sentido, recuerda que un rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

Igualmente, recalca que si comienza a llover de manera torrencial, hay que pensar que existe riesgo de inundación, por lo que no se debe atraversar con el vehículo ni a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua, y localizar los puntos más altos de la zona. Del mismo modo, pide no intentar salvar el automóvil en medio de una inundación.

En caso de encontrarse en el campo, recomienda alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, pide dirigirse a los puntos más altos de la zona.

En los núcleos urbanos, como recuerda, también hay peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. En las viviendas, aconseja evitar las corrientes de aire. También añade que si se va conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio. En cambio, si la tormenta sorprende en el campo, hay que evite correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. Finalmente, pide no refugiarse bajo los árboles y aléjese de alambradas y objetos metálicos.