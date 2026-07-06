Provida celebran la ley del concebido no nacido anunciada por Feijóo pero le piden "una estrategia más ambiciosa"

Archivo - Una mujer embarazada. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones provida han celebrado la norma anunciada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar a nivel nacional una norma que reconozca al concebido como miembro de la unidad familiar a efectos de acceder a ayudas económicas y sociales, pero piden ir más allá y que esta medida forme parte de "una estrategia mucho más ambiciosa".

En concreto, la presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, ha destacado que "toda medida que reconozca el valor de las personas y facilite su vida" es "positiva y justa".

"Se da un paso más al reconocer al no nacido como miembro de la familia, porque lo es", ha ensalzado Latorre, en declaraciones a Europa Press. "Estas medidas, sin duda van a suponer un beneficio para las familias y confiamos que ayuden a salvar algunas vidas", ha subrayado.

En todo caso, pide ir más allá y "que no se financie quitar la vida, como si fuera una opción igual de válida que protegerla o al arbitrio de la decisión de terceros". Según ha indicado, no se ha llegado a "los más de 3 millones de abortos" --desde 1985 cuando se despenalizó--, "de la noche a la mañana".

En este sentido, ha denunciado las "leyes antivida promovidas por quienes ocultan la crueldad y los daños del aborto a todos los niveles" y ha reprochado que hay "quienes no han hecho nada cuando han podido".

Por su parte, el presidente de Fundación +Vida, Álvaro Ortega, ha celebrado que el anuncio de Feijóo supone "un importante avance para que las políticas públicas comiencen a acompañar a las familias desde el inicio del embarazo y no únicamente desde el nacimiento" pero pide que esta medida forme parte de una estrategia "mucho más ambiciosa" y vaya acompañada de "un gran consenso nacional en torno a la maternidad".

"España necesita, en primer lugar, una Ley que proteja el derecho a la vida del concebido desde la concepción acompañada de una Ley Nacional de Apoyo a la Maternidad que garantice que ninguna mujer se vea obligada a renunciar a su maternidad por motivos económicos, laborales o sociales", ha precisado Ortega, en declaraciones a Europa Press.

Esa ley, a su juicio, debería contemplar ayudas económicas suficientes, atención social integral, asesoramiento personalizado y una red de acompañamiento para todas aquellas mujeres embarazadas que atraviesen situaciones de vulnerabilidad.

"Proteger al concebido y apoyar a la madre son dos realidades inseparables", ha subrayado, al tiempo que ha precisado que "apoyar a una mujer embarazada nunca debería ser una cuestión ideológica, sino un compromiso de justicia social".

En la misma línea, la directora general de la Fundación Redmadre, Amaya Azcona, ha valorado "muy positivamente" la iniciativa del líder del PP porque, a su juicio, "sumaría derechos a las madres y a las familias que están esperando un hijo y evitaría desigualdades según la comunidad autónoma en la que se desarrolle el embarazo".

LA LEY DE MADRID

El anuncio de Feijóo se produce unos días después de que la Asamblea de Madrid aprobara, con los votos de PP y Vox, en un Pleno extraordinario la ley que reconoce al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar para poder acceder a ayudas públicas.

La región se convierte en la primera de España en establecer el reconocimiento con carácter general al concebido no nacido, ya que la normativa vigente en Galicia contempla una previsión similar, aunque circunscrita exclusivamente a las familias numerosas.

Así, en el ámbito de las competencias de la Administración regional, esta nueva norma se podrá aplicar desde que se acredite el embarazo.

De esta forma, las familias tendrán los mismos beneficios y derechos en la concesión de ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar; entre ellas, becas para el estudio de Bachillerato, para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, de comedor escolar, abono transportes o al alquiler joven.

Esta medida también se extenderá a las ayudas fiscales, como la deducción en el impuesto sobre la renta, por gastos escolares, la exención de tasas y otras bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano.

Al proyecto original de ley se han incorporado tres enmiendas de los 'populares' para establecer la semana mínima de gestación para determinados procedimientos. Como regla general, no se exigirá para la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido una semana mínima de gestación, salvo que se indique lo contrario en la regulación específica del procedimiento concreto.

Cuando el pago de la ayuda o beneficio se condicione al nacimiento del concebido, la regulación del procedimiento no exigirá una semana mínima de gestación. Tampoco se exigirá una semana mínima de gestación para el cómputo del concebido en la unidad familiar a efectos del cálculo de la renta per cápita familiar.

Para ser beneficiario de ayudas o beneficios de carácter económico, la regulación específica del procedimiento deberá establecer una semana determinada de gestación para el acceso a dichas ayudas, debiendo ser en todo caso posterior a la finalización de la semana. Por su parte, el reconocimiento de la condición de familia asimilada a familia numerosa se realizará a partir del primer día posterior a la finalización de la semana 14 de gestación, surtiendo efectos desde la fecha de presentación de la solicitud.