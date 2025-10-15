Provida tachan de "ocurrencia" blindar el aborto en la Constitución: "Sería como incluir la pena de muerte"

Archivo - Decenas de personas durante la Marcha Sí a la Vida, a 23 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones provida han calificado de "ocurrencia" y "barbaridad" la decisión del Gobierno de iniciar el trámite para incluir el aborto en la Constitución y han lamentado que "sería como incluir la pena de muerte".

La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida (FEAP), Alicia Latorre, ha planteado, en declaraciones a Europa Press, si "puede una Constitución estar al arbitrio de las ocurrencias o las construcciones ideológicas mentirosas que tienen como consecuencia ni más ni menos que el desprecio a la vida del ser más inocente y débil".

"¿Puede haber un artículo 15 que reconozca el derecho a la vida y que en otro artículo se introduzcan unos términos letales como supuesto derecho? ¿Se puede tener derecho a quitar la vida y a obligar a que se practique un acto no médico sobre las mujeres, que no les da salud ni las cura si están enfermas, pero que, por el contrario, puede ocasionarles daños físicos de diversa gravedad y secuelas psicológicas terribles muy difíciles de tratar?", ha preguntado.

Además, ha criticado que haya "tanta sensibilidad hacia los animales" y, al mismo tiempo se "desprecie de esta forma a los más pequeños".

Por su parte, la directora general de la Fundación Redmadre, Amaya Azcona, ha indicado que "reconocer el aborto como derecho en la Constitución es una barbaridad", y ha lamentado que "en el debate político, sin haber mayorías para un cambio constitucional, se juegue con las mujeres con fines partidistas dejando las verdaderas necesidades de las embarazadas a un lado".

A su juicio, lo que se debería garantizar "en todo caso" es "el derecho de la mujer a ser informada sobre cualesquiera ayudas y recursos disponibles de apoyo a la maternidad ante las dificultades que les puedan surgir frente un embarazo imprevisto".

Mientras, el presidente de la Fundación +Vida, Álvaro Ortega, ha apuntado que la decisión del Gobierno de iniciar el trámite para incluir el aborto en la Constitución supone "un ataque directo al espíritu y los valores fundamentales sobre los que se construyó la democracia".

"La Constitución Española nació para proteger la vida y la dignidad de todas las personas, sin exclusiones. Pretender ahora convertir el aborto en un derecho constitucional sería una ruptura moral y jurídica sin precedentes y un atentado contra los derechos humanos. Blindar el aborto en la Carta Magna sería como incluir la pena de muerte en la Constitución", ha valorado Ortega.

Además, ha pedido al Gobierno que "cese en su empeño de utilizar el aborto como cortina de humo de sus múltiples escándalos de corrupción" y ha reclamado "políticas reales de apoyo a la maternidad, ayudas sociales y educativas". "Es urgente impulsar una Ley de Apoyo a la Maternidad para proporcionar amparo y protección social a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad social", ha subrayado.