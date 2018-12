El PSOE celebra la bajada de abortos entre las más jóvenes, pese al aumento general del 1%

Publicado 20/12/2018 18:41:04 CET

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Comisión de Igualdad del PSOE en el Congreso, Ángeles Álvarez, ha mostrado su "satisfacción" por el descenso de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) entre los jóvenes menores de 19 años y entre los jóvenes hasta los 24 años en el año 2017.

Así lo ha manifestado este jueves a Europa Press Álvarez, después de la publicación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que revela que, tras cinco años consecutivos de descensos de las interrupciones voluntarias del embarazo, durante 2017 se realizaron en España 94.123 interrupciones, 992 más que las 93.131 del 2016, lo que supone un ascenso del 1 por ciento.

En este sentido, Álvarez ha señalado a Europa Press que el número de abortos "todavía está por debajo" de los índices previos al desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En el último año, se produjeron 10,51 abortos por cada mil mujeres, un dato aún lejano de los 12,47 por cada mil mujeres del 2011, cuando se registraron 118.611 abortos, la cifra más alta en los últimos diez años.

Además, la socialista ha criticado que los centro públicos "hacen abortos farmacológicos y no quirúrgicos". "Me preocupa que haya una información precisa a las mujeres. Me preocupa que exista una información adecuada para que las mujeres que hacen el aborto a través de la pública, tengan la información para elegir el método de manera adecuada", ha explicado.

En este sentido, ha incidido en que cree que en los centros públicos "se hacen fundamentalmente abortos farmacológicos y no quirúrgicos". "Cuando hay abortos quirúrgicos los mandan a la privada porque no tienen profesionales cualificados para hacerlo", ha dicho.

Por ello, Álvarez ha hecho hincapié en que los centros públicos tienen que "adecuar los sistemas" para poder ofrecer tanto el aborto farmacológico como el quirúrgico.

En referencia a las comunidades autónomas, ha subrayado que Cataluña y Madrid "son las que tienen peor comportamiento", aunque a ellas acude "gente de muchas provincias", y que Andalucía "se mantiene".

Para la portavoz de la Comisión de Igualdad del PSOE en el Congreso, las comunidades que tienen varios centros públicos, Cataluña, Valencia y Galicia que, según ha asegurado, tienen 61, 19 y 8 centros públicos respectivamente, "son las que han hecho que aumente el porcentaje de abortos en la pública".