El PSOE pide apoyo para comunicadores frente a acosos ultra y Sumar y ERC le instan a usar el BOE

El diputado del PSOE por Zamora Antidio Fagúndez Campo interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha defendido este martes una proposición no de ley en defensa de la libertad de expresión y condenando los acosos a comunicadores de izquierdas, entre los que cita expresamente a la analista política Sarah Santaolla o al humorista Héctor de Miguel (conocido como Quequé), mientras sus socios de Gobierno le han instado a usar el Boletín Oficial del Estado (BOE) en lugar de proponer estas iniciativas.

"Hablamos de personas que tienen nombres y apellidos, profesionales que simplemente por hacer su trabajo de un modo honesto han sido víctimas y amenazada su integridad. Personas como Héctor de Miguel, como Sarah Santaolalla, como Elena Reinés y otras muchas personas que están en la diana de estos ultras", ha denunciado el diputado del PSOE Antidio Fagúndez durante la defensa de la iniciativa. "Yo quiero decirles hoy desde aquí que no están solos", ha añadido.

El diputado socialista ha advertido de que estas amenazas ya no sólo van contra los periodistas sino contra "los medios de comunicación públicos" como "Radio Televisión Española" y ha denunciado "el acoso y la persecución de esos pseudo periodistas que merodean por las calles del Congreso".

Por su parte, desde Sumar, la diputada Tesh Sidi ha señalado que "el problema es que se confunde odio con libertad de expresión", que "cualquier cuñado digital, desde su casa, te puede amenazar y no pasa nada"; y ha advertido de que "España no tiene un problema de libertad de expresión" sino "de soberanía digital" y de "dependencia de una política exterior de Donald Trump".

Por ello, ha pedido al PSOE que en lugar de una PNL con "dos puntos", lleven a la Cámara Baja normas que tienen "paradas" como "la ley que dota de capacidad sancionadora a la CNMC contra las plataformas digitales" o "la fiscalización y el registro de todos los medios públicos".

En la misma línea, el diputado de ERC Gabriel Rufián ha indicado que "esto no debería ser una PNL" sino "una ley". "Ustedes tienen el BOE cada martes, esto debería ser ley, cárcel y multas, no una iniciativa rándom para quedar aquí bien", les ha afeado.

Además, ha diferenciado los insultos vertidos contra políticas del PP como Isabel Díaz Ayuso y Esther Muñoz --"ridícula, mala, puta, deberías estar muerta, loca, eres un trozo de carne con ojos"-- por parte de "cuatro tarados", del acoso que reciben las "feministas de izquierdas" por parte de un "sistema orquestado y financiado" por partidos de derechas. "Es un sistema que cada día insulta, vilipendia, menosprecia, persigue hasta la puerta de su casa, como a Sarah Santaolalla", ha explicado.

Asimismo, desde EH Bildu, la diputada Mertxe Aizpurua ha advertido de que hoy el trabajo profesional periodístico libre se ve "amordazado" por "sectores reaccionarios" en medio de "una estrategia perfectamente orquestada de las fuerzas de ultraderecha para generar crispación, odio y enfrentamiento".

A su vez, la diputada de Compromís Àgueda Micó ha preguntado a la derecha "por qué apuntan a periodistas y colaboradores mientras les ríen las gracias a matones de patio de escuelas" como "Vito Quiles". "Para ustedes libertad de expresión es solo lo que dice Ana Rosa Quintana. Pero qué mala que es Sarah Santaolalla", les ha reprochado.

La líder de Podemos, Ione Belarra, también ha mencionado el caso de Santaolalla a la que "el escuadrista Vito Quiles, ha acosado en la puerta de su casa, en la puerta de su trabajo" o el de Laura Arroyo, a quien "los de Vox y un guardia civil le dijeron que tenía que ser deportada". "¿Qué harían ustedes si les acosaran en la puerta de su casa con su familia?", ha preguntado a los "señoritos de corbata, de traje, todos esos que niegan la violencia de género".

Por su parte, el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea ha subrayado que "la violencia contra la prensa es incompatible con la democracia" y ha calificado de "trágico que una porción significativa de las agresiones contra las periodistas nazca precisamente y vergonzosamente de llamamientos directos o sutiles por parte de líderes políticos".

Mientras, desde Junts, la diputada Pilar Calvo ha tachado de "muy peligroso" el "modelo" que plantea el PSOE que "puede acabar utilizándose para limitar la disidencia política o los discursos críticos contra el Gobierno". "¿Esto es defender la libertad de expresión?", ha preguntado.

Por su parte, la diputada del Partido Popular Aurora Nacarino-Brabo ha pedido al PSOE que "dejen de llamar pseudomedios y máquina del fango a los medios críticos, dejen de vetar a periodistas y dejen de usar la televisión pública como herramienta de propaganda política" y le ha dicho que no cuenten con el PP para "monitorizar las conversaciones de los ciudadanos". Además, ha criticado la herramienta HODIO presentada la semana pasada por el Gobierno y la ha comparado con los "inventos del profesor Bacterio".

En la misma línea, el diputado de Vox Manuel Mariscal ha resumido esta iniciativa en "mordaza y censura para los españoles que sufren las políticas de este Gobierno y libertad de expresión y dinero, mucho dinero público, para aquellos privilegiados que hacen propaganda al Gobierno desde los medios de comunicación".

"Si eres un joven que está harto de que te impongan charlas feministas en el instituto, primero eres un fachaval y luego además vas a la lista de odio", ha criticado, al tiempo que ha afeado que "quién sí que se puede quejar en España" es "Sarah Santaolalla cuando un chaval, Vito Quiles, le hace preguntas incómodas". Santaolalla se encontraba en la tribuna de invitados. "Me alegro que usted esté mejor. La vemos sin el cabestrillo", ha dicho dirigiéndose a la tertuliana.