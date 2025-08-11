El PSOE pide a sus cargos públicos eliminar el 'Q+' de las siglas LGTBI

Archivo - Imágenes de la marcha del día Internacional del Orgullo LGTBI, a 28 de junio de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido a sus cargos públicos eliminar el 'Q+' de las siglas LGTBI, según se desprende de la resolución de la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido a la que ha tenido acceso Europa Press.

El Plenario del 41 Congreso Federal del PSOE celebrado en noviembre aprobó una enmienda de una de las corrientes feministas dentro del partido para modificar su ponencia marco y eliminar las siglas 'Q+' de las referencias que se hacían dentro de este texto al colectivo LGTBI.

Según el documento, fechado a 7 de agosto, la Comisión insta a la Comisión Ejecutiva Federal a anular "con carácter inmediato" las resoluciones políticas que introducen los términos 'Q' y/O '+' en el ideario del partido en las distintas federaciones "en aras de salvaguardar la unidad, la coherencia y el respeto a los acuerdos democráticamente adoptados".

Asimismo, pide informar a todos los cargos públicos y orgánicos de la obligatoriedad de acatar y aplicar las resoluciones emanadas de los órganos federales del PSOE.

Igualmente, la resolución de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE refleja que en febrero de este año un grupo de mujeres militantes socialistas informaban a la Comisión Ejecutiva Federal de que en algunos Congresos regionales del PSOE se había introducido el "término LGTBIQ+" en sus resoluciones políticas, "en clara contradicción" con las resoluciones federales del 41 Congreso Federal.

Por ello, solicitaban que se corrijiese esas resoluciones políticas y las declarase nulas "para mantener la coherencia y la unidad de acción política emanada de la voluntad inequívoca expresada por el plenario del Congreso Federal".

Esta medida de los socialistas ha contado con críticas como la de la eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, que ha dicho que "decisiones como esta del PSOE son el primer paso del odio, la LGTBIfobia y la transfobia". "Se preguntan cómo crece el fascismo mientras le ponen una alfombra roja. Lo que toca es más orgullo, más furia trans, más derechos", ha indicado en un mensaje en la red social X.

Asimismo, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha indicado en un mensaje en la misma red social que es "repugnate" y ha acusado al PSOE de formar parte "de la internacional del odio hacía la diversidad".