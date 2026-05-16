El PSOE pide en el Congreso promover el aprovechamiento sostenible de las algas en colaboración con las CCAA

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MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de Ley en el Congreso por la que insta a promover el aprovechamiento sostenible de las algas en España en colaboración con las comunidades autónomas (CCAA) y el sector pesquero, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara Baja.

En concreto, los socialistas animan a promover el estudio y desarrollo de oportunidades de diversificación económica para el sector pesquero vinculadas al aprovechamiento sostenible, la recolección ordenada, el cultivo, la transformación y la comercialización de algas.

Abogan por hacerlo en colaboración con las CCAA, los grupos de acción local del sector pesquero, las cofradías de pescadores, las lonjas, el sector acuícola y las entidades científicas y garantizando la protección de los recursos marinos, la trazabilidad y el pleno respeto al marco competencial aplicable.

A su vez, el Grupo Parlamentario Socialista pide seguir impulsando proyectos vinculados al cultivo sostenible de algas, a sistemas acuícolas multitróficos integrados y a otras actuaciones de innovación y conocimiento aplicadas a la acuicultura que contribuyan a mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la resiliencia del sector.

De forma paralela, defienden reforzar la generación y transferencia de conocimiento al sector, prestando especial atención a la formación especializada, a la identificación de buenas prácticas replicables y al desarrollo de cadenas de valor vinculadas a la bioeconomía azul.

En colaboración con las comunidades autónomas, los centros de investigación, las universidades y las entidades representativas del sector, busca conseguir que se favorezca la transformación y comercialización de productos acuícolas, la mejora de su calidad y trazabilidad y la apertura de nuevos mercados y tecnologías ligados al cultivo de algas.

Por último, animan a seguir defendiendo ante las instituciones de la Unión Europea (UE) un marco regulatorio, financiero y estratégico que facilite el desarrollo sostenible del cultivo de algas y refuerce una acuicultura "más sostenible y competitiva, reforzando el conocimiento, la innovación y el apoyo a los sectores productivos ligados a la economía azul sostenible".

Para el PSOE, impulsar el cultivo sostenible de algas, la bioeconomía azul y una acuicultura más sostenible y competitiva "xno responde solo a una lógica sectorial".

"Responde también a una visión más amplia de país, orientada a fortalecer la soberanía alimentaria, diversificar las oportunidades económicas del litoral y de los territorios insulares, apoyar el empleo cualificado y situar a España en mejores condiciones para liderar desde el conocimiento y la sostenibilidad, las transformaciones en marcha dentro de la economía marítima europea", ha indicado.