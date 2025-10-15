PSOE y sus socios critican la ley de conciliación del PP que "retrocede en igualdad" e "invisibiliza" a familias lgtbi

El diputado del PSOE Lázaro Azorín Salar, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y sus socios han criticado este martes en el Pleno del Congreso la Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar propuesta por el Partido Popular, por considerar que "retrocede" en "igualdad", que "invisibiliza" a las familias diversas, como las lgtbi, y que "invade" competencias autonómicas.

Durante la toma en consideración de la ley, la diputada del PP Carmen Fúnez ha defendido que la norma que presentan hoy es "una ley social y valiente" que "nace de la convicción de que la conciliación de la vida laboral y familiar es un derecho, no un privilegio".

"Hoy defendemos una ley útil y concreta, porque España lo necesita, las familias lo piden y el mercado lo exige. Es una ley que pone tiempo donde hay prisas, pone derechos donde hay obstáculos e igualdad donde hay brechas, porque la conciliación debe ser una prioridad y no caben más excusas", ha insistido.

Entre otras medidas que incluye la ley, ha enumerado la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, pagando el 50% el Estado y el otro 50% las comunidades autónomas, porque "la igualdad debe empezar desde la cuna"; el derecho a la flexibilidad y la desconexión digital; la creación de un banco de horas o la ampliación a 20 semanas del permiso de paternidad, aunque, según ha reconocido, esto ya quedó resuelto en un reciente real decreto aprobado por el Gobierno.

El diputado del PSOE Lázaro Azorín ha acusado al PP de hacer "marketing" pues "los mismos que no reconocen el derecho al aborto, ahora vienen camuflados de feministas". Asimismo, ha calificado de "retroceso" que quieren "dejar sin protección a la madre recién parida" al eliminar las seis semanas obligatorias de descanso tras el parto y les ha afeado que no mencionan a las familias lgtbi "ni una sola vez".

Mientras, la diputada de Vox Rocío de Meer ha mostrado su apoyo a la ley del PP aunque con "escepticismo". "Es obsceno que traigan aquí una iniciativa que saben que el PSOE no les va a aprobar, cuando ustedes no lo hacen donde sí tienen responsabilidades políticas, que es en las comunidades autónomas", ha afeado al PP, al tiempo que le ha acusado de contribuir al "invierno demográfico" que afronta España y a la "demolición" del país.

Por otro lado, el diputado de Sumar Lander Martínez ha criticado que el texto del PP "esconde una vuelta atrás" pues "vuelve a situar el peso de los cuidados sobre las mujeres", reproduce "el viejo esquema de maternidad como ámbito privado, doméstico" e "incentiva la salida del mercado laboral" de las mujeres.

Asimismo, el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch ha defendido que conciliar es "un derecho, no un privilegio" por lo que "no puede depender de la buena voluntad de la empresa" y ha reprochado al PP que "la mayor parte" del texto supone "una invasión competencial".

En este sentido, el diputado de Junts Josep Maria Cervera ha reprochado que los 'populares' "obvian deliberadamente" que la normativa propuesta "afecta de forma directa" a "las competencias básicas en materia de familia"; y la diputada de EH Bildu Marije Fullaondo ha tachado el enunciado de "un pelín xenófobo" al "promover la natalidad en las familias nacionales".

La diputada del PNV Maribel Vaquero ha reprochado al PP que causa "confusión al mezclar igualdad y defensa de valores familiares" y ha dicho que el texto supone un "retroceso desde el punto de vista feminista" al eliminar la obligatoriedad de las 6 primeras semanas de permiso por nacimiento para ambos progenitores.

A su vez, la diputada de Podemos ha criticado que la ley del PP "retrocede" a una "visión conservadora y materialista de las familias"; "invisibiliza a las familias" diversas como las "lgtbiq+ o monomarentales"; "propone más precariedad" y "abre la puerta a que las mujeres vuelvan a cargar solas con el cuidado".

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha incidido en que el texto propuesto está "desactualizado", escrito "para familias tradicionales" y ha afeado al PP que utiliza "el discurso para quedar bien"; el diputado de UPN Alberto Catalán ha hecho referencia a la invasión de competencias aunque ha subrayado la importancia del asunto en un contexto de "desplome" de la natalidad y envejecimiento de la población, y la diputada de Compromís Águeda Micó ha preguntado al PP "cómo quieren conciliar si no quieren reducir la jornada laboral".