PSOE, Vox y Sumar rechazan incluir contenidos obligatorios de la Constitución, UE y estatutos de autonomía en la ESO

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados ha rechazado una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP para incluir contenidos obligatorios sobre la Constitución española, la Unión Europea (UE) y los Estatutos de Autonomía en el currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). En total, la iniciativa ha recibido 20 votos en contra (PSOE, Vox y Sumar) y 15 a favor (PP y UPN).

Con esta iniciativa, los 'populares' querían instar al Gobierno a incluir contenidos referidos a la Constitución española y la UE, junto con los respectivos Estatutos de Autonomía, en una materia específica que deberán cursar todos los alumnos en la ESO.

De acuerdo con la propuesta, estos contenidos deberían abordar "de forma rigurosa, global e integral, con pleno respeto al principio de neutralidad de los poderes públicos", los conocimientos relativos a la evolución democrática en España, su historia constitucional, la comprensión y conocimiento de la Constitución española de 1978 como norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico actual, así como la Unión Europea, sus instituciones y retos y los Estatutos de Autonomía de cada Comunidad Autónoma.

De este modo, el PP quería que se asegurase su conocimiento, "fomentando una mayor cultura y valores democráticos". Todo ello, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 27.2 de la Constitución española. A tal efecto, proponía aprobar las modificaciones normativas oportunas a fin de reformar el currículo de la ESO para incluir un estudio sistemático y profundo de la Constitución española, la UE y los Estatutos Autonómicos.

A su vez, también buscaba promover que en fechas próximas al aniversario de la Constitución española todos los centros educativos celebrasen actividades relacionadas con la Carta Magna.

ADOCTRINAMIENTO EN LOS LIBROS DE TEXTO

Sin embargo, la Comisión sí que ha aprobado la PNL registrada por Vox relativa al adoctrinamiento en los libros de texto con 18 votos a favor y 17 en contra. En ella, los de Santiago Abascal instan al Gobierno a poner fin de manera inmediata a cualquier adoctrinamiento ideológico sobre los menores que tenga lugar en el ámbito educativo a través de la actuación de la Alta Inspección Educativa.

A su vez, le exigen adoptar las medidas necesarias para promover la inmediata retirada de libros de texto y demás material educativo que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento de un modo que no implique un perjuicio económico para las familias. En este sentido, también le piden impulsar las modificaciones legislativas necesarias para prohibir los contenidos y materiales educativos que puedan afectar a la inocencia de los menores y corromper sus personas en la sensible etapa de su formación.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario de Vox también solicita garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Española; y promover las modificaciones legales necesarias para remover los obstáculos que impidan el acceso a la Educación de todos los españoles en igualdad de condiciones, garantizando la neutralidad ideológica de la educación.