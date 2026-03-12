El pueblo de Adamuz recibe la medalla de oro al Mérito de la Protección Civil por su "solidaridad" durante el accidente

Entrega de la medalla de oro a implicado en el accidente ferroviario de Adamuz, durante la ceremonia de entrega de las medallas al Mérito de la Protección Civil - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pueblo de Adamuz (Córdoba) ha sido condecorado este jueves con la medalla de oro con distintivo rojo al Mérito de la Protección Civil por "su generosa y desinteresada labor" durante las labores de rescate en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido el acto de entrega de medallas celebrado este jueves en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, donde más de 200 personas e instituciones de diversas administraciones y de la sociedad civil han sido distinguidas por su trayectoria y su destacada labor en el ámbito de la protección civil y las emergencias.

Las máximas distinciones, la insignia de oro con distintivo rojo que reconoce actos de heroísmo y solidaridad, han sido concedidas al pueblo de Adamuz, recogida por su alcalde Rafael Moreno, y a Julio Rodríguez y José Cepas, dos jóvenes de la localidad que fueron de los primeros en llegar al lugar del accidente para auxiliar a las personas heridas y atrapadas.

En su intervención en la ceremonia, Grande-Marlaska ha recordado que los vecinos "supieron estar a la altura del dolor ajeno". "Su compromiso me ratifica en mi convicción de que España es solidaria, que entiende la solidaridad como una actitud proactiva que nuestro país ejerce, sin dudarlo, cada vez que somos puestos a prueba", ha añadido.

Por su parte, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha destacado que, en el momento más trágico, Adamuz "no permaneció como espectador". "Abrió sus puertas, sus recursos y su cariño para acoger y acompañar a quienes llegaron heridos, desorientados o angustiados buscando apoyo", ha continuado, poniendo al pueblo cordobés como ejemplo de "cómo una comunidad puede hacer de la protección civil algo cotidiano".

TRES MEDALLAS DE PLATA PARA LA GUARDIA CIVIL

En la ceremonia se han entregado los galardones correspondientes a 2025 y 2024, dado que el año pasado no hubo acto de entrega debido las graves inundaciones provocadas por la dana que se produjo en octubre de aquel año en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Las medallas de plata con distintivo rojo al Mérito de la Protección Civil han recaído en tres agentes de la Guardia Civil. El primero de ellos, Alberto Guzmán, que sufrió lesiones graves al ser atropellado por un camión mientras prestaba servicio en un punto de verificación preventivo en la autopista AP-4 Sevilla-Cádiz.

También han recibido una Manuel Jesús Salvatierra, que sufrió un accidente de circulación cuando, fuera de servicio, acudió de forma voluntaria a apoyar el operativo para la extinción de un incendio declarado en Tarifa; y Patricia Encarnación Úbeda, herida al interceptar a un varón con enfermedad psiquiátrica que, debido a su gran estado de agitación, amenazaba la integridad física de otras personas.

"Los tres sois la mejor representación del compromiso de los miembros de la Guardia Civil, y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, con la sociedad a la que servís, que se conmueve siempre con vuestras muestras de coraje, abnegación y sacrificio", ha señalado el ministro del Interior.

Entre el resto de los premiados se encontraban representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, funcionarios de los tres niveles de la Administración, así como voluntarios de protección civil y responsables de empresas, del ámbito de la ciencia y la universidad que prestan una colaboración fundamental con la Protección Civil.