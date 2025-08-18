El puente del 15 de agosto se salda con 13 fallecidos en las carreteras, dos menos que en 2024

Varios vehículos en la A5 a su paso por Alcorcón. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El puente del 15 de agosto se ha cerrado con 13 fallecidos en las carreteras, dos menos que en la operación de tráfico de 2024 con un día más de duración que este año. Entre los fallecidos, cinco de ellos eran motoristas, un ciclista y dos peatones.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), entre los siniestros ha habido siete salidas de la vía, dos colisiones y dos atropellos a peatón. La siniestralidad ha tenido lugar en: Baeza (Jaén), Dénia (Alicante), San Cristóbal de Cuéllar (Segovia), Picanya (Valencia), Alfaro (La Rioja), Ávila (Ávila), Alburquerque (Badajoz) Les Llosses y Viladamat (Girona), Carataunas (Granada), Adeje (Santa Cruz de Tenerife) y Velliza (Valladolid).

El día con más fallecidos fue el domingo, con seis muertos en otros tantos accidentes, seguido del jueves con cuatro accidentes y cuatro fallecidos, el sábado con dos y el viernes uno. En el acumulado anual hasta el 17 de agosto se llevan contabilizados 696 fallecidos en accidente.

Tráfico había previsto para este puente del 15 de agosto el desplazamiento de más de siete millones de vehículos desde el jueves 14 al domingo 17.