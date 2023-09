La Real Sociedad Canina de España recomienda revisar las pólizas por la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Canina de España recomienda a los propietarios de perros revisar, tanto las pólizas disponibles en el mercado, como la cobertura de sus seguros de hogar, ya que algunos incluyen la responsabilidad civil de los perros frente a terceros por la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal el próximo 29 de septiembre.

Aunque la interinidad del Gobierno no permite aprobar la obligatoriedad de los seguros para mascotas por su rango de normativa, la RSCE recomienda la contratación de este seguro, ya que según la Dirección General de Derechos de los Animales, el desarrollo reglamentario completo se aprobará probablemente en otoño.

Además, según datos del comparador de seguros de mascotas Rastreator, la búsqueda de este tipo de pólizas ha aumentado en un 33% desde que se aprobó la nueva ley el pasado marzo, y hasta un 41% desde agosto. De este modo, en caso de que un perro cause la caída de un ciclista, los posibles daños quedan cubiertos por el seguro.

"Es importante que los ciudadanos entiendan que a partir de ahora no es gravoso tener un perro, sino que este seguro les aportará una mayor tranquilidad en caso de posibles accidentes", ha explicado el presidente de la RSCE, José Miguel Doval.

Con respecto a la nueva Ley de Bienestar Animal, según Doval, esta "armoniza la normativa" al tiempo que ofrece un marco común de actuación en todo el país debido a que este tipo de seguros ya eran obligatorios en algunos estatutos autonómicos como Madrid y el País Vasco.

"No hay cambios drásticos, pero como se ha hablado tanto de la ley y su repercusión a nivel público ha sido muy elevada, mucha gente piensa que antes no tenía que hacer nada con su animal y ahora mucho. No es así", asegura Doval.

Por otro lado, la RSCE ya había exigido previamente a los propietarios de perros que participen en exposiciones y disciplinas deportivas que tengan suscrito dicho seguro, además de que mantiene una alianza estratégica con Petplan Ibérica para la divulgación de los beneficios que reportan los seguros de salud caninos.

Así, ambas entidades estiman que se podrían alcanzar cincuenta mil perros asegurados para 2024, y seguir así la tendencia de otros países, como Reino Unido, donde casi 1 millón de perros cuentan con un seguro de salud.