Redondo achaca los incendios de Castilla y León al "negacionismo" climático y a la "desidia" del gobierno del PP

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, oriunda de Valladolid, ha achacado los incendios de Castilla y León al "negacionismo" del cambio climático y a la "desidia" del gobierno autonómico del PP.

"Castilla y León arde ante la impotencia de sus vecinos, con medios privatizados y escasos, ante el negacionismo del cambio climático y la desidia de 38 años de gobierno del PP", ha señalado en un mensaje en la red social 'X'.

A su juicio, "se necesita un cambio de modelo y políticas que protejan" los pueblos. "El daño es irreparable", ha lamentado.