Los regantes piden construir y mantener nuevas presas y 100 millones de euros anuales para mejorar su seguridad

Archivo - Imagenes de la presa del Corumbel desaguando. A 11 de marzo de 2025 en La Palma del Condado, Huelva (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) construir y mantener nuevas presas de regulación "siempre que estas sean viables técnica, ambiental y económicamente" y 100 millones de euros anuales para preservar y mejorar su seguridad para evitar la pérdida de agua durante las avenidas como las producidas el pasado invierno.

"Estas son unas herramientas esenciales para almacenar agua en periodos húmedos, garantizar el suministro durante las sequías y reducir la dependencia de la variabilidad climática", ha recalcado.

Así se ha expresado la organización en sus alegaciones a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes para el ciclo 2028-33, la base para elaborar los Planes Hidrológicos de cada cuenca en el mismo periodo. En el documento, ha recordado además que aún quedan "29" presas sin construir, proyectos aprobados en los Planes Hidrológicos vigentes.

Por otro lado, Fenacore ha instado al Departamento encabezado por la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, a establecer una única metodología para calcular cómo afectan los caudales ecológicos al regadío. Con esto, busca que el análisis sea igual para todas las cuencas y que se sepa "realmente" cuál es el impacto que tienen para el regadío y cuánta agua "deja de estar disponible" para el mismo con ellos.

A su vez, ha solicitado flexibilizar la cuantía de estos caudales en situación de sequía grave y reducirlos de forma temporal en el caso de las sequías prolongadas incluso en espacios protegidos para adaptarlos a una situación "real" de sequía prolongada. Además, ha demandado revisar los caudales ecológicos en las masas de agua donde estos han variado mucho como consecuencia del cambio climático.

De manera más general, la organización ha insistido en la necesidad de una planificación "realista, transparente y económicamente rigurosa". En este sentido, ha denunciado el "bajo" grado de ejecución presupuestaria global de anteriores planes. "el que todavía está en vigor, 2021-27, registra un grado de ejecución general que no llega al 25% a fecha de 31 de diciembre de 2024, esto es, a mitad del mismo. El anterior, 2015-21 se quedó en el 40%", ha lamentado.

Si bien ha admitido que esta situación "no es nueva", ha subrayado que "estos incumplimientos restan credibilidad no solo al programa de medidas, sino al propio proceso de planificación, ya que fracasan los objetivos del plan".

AGUA REGENERADA, "USO ESTRÍCTAMENTE COMPLEMENTARIO"

Por otro lado, los regantes han pedido a la administración hacer un análisis detallado de las aguas subterráneas que no se encuentren en un buen estado cuantitativo para evaluar la repercusión económica que la limitación de extracciones tendría sobre la actividad agraria. Asimismo, han exigido que las administraciones hidráulicas se doten de los recursos necesarios para resolver "con urgencia" la "gran acumulación" de expedientes de aguas subterráneas pendientes de resolución.

En lo que respecta a las aguas regeneradas, han propuesto que su uso sea voluntario y de manera preferente sustitutivo, que se reconozca su papel "estrictamente complementario" y no se las considere como solución estructural, y que se asegure al agricultor "calidad, precio asumible, continuidad del suministro, viabilidad técnica y seguridad jurídica".

Para conseguirlo, han considerado que se debe aplicar el principio "quien contamina paga" para no cargar los costes urbanos al regadío y revisar de forma periódica las reservas sobredimensionadas de otros usos.

ESPECIES QUE CAUSAN OBSTRUCCIONES CRÍTICAS

En cuanto a las especies invasoras, Fenacore ha propuesto en sus alegaciones reconocer el grave impacto económico, energético y operativo que tienen éstas sobre las infraestructuras de riego y priorizar el control de aquellas que causan obstrucciones críticas como el mejillón cebra o la almeja asiática. Además, ha solicitado reforzar el programa de medidas con actuaciones de muestreo, desinfección, tratamientos físicos o químicos seguros e investigación aplicada y habilitar líneas de apoyo económico directo para las Comunidades de Regantes afectadas.

Por último, en el ámbito del dominio público hidráulico, ha reclamado incorporar un programa específico que refuerce la seguridad jurídica de los aprovechamientos existentes y evite revisiones generalizadas que comprometan la viabilidad de las explotaciones. Por esta parte, ha solicitado aprobar medidas de simplificación administrativa y tramitación electrónica integral para agilizar expedientes críticos como las novaciones, renovaciones y cambios de características.

Para ello, la organización considera "urgente" reforzar los medios humanos y técnicos de las Confederaciones Hidrográficas de tal manera que se pueda acabar "con el colapso administrativo y evitar perjuicios económicos a los usuarios". Desde Fenacore han abogado por intentar "compatibilizar la protección ambiental y el regadío, revisando el conjunto de medidas presentadas para que las Comunidades de Regantes tengan seguridad jurídica, no asuman costes desproporcionados por exigencias ajenas a su actividad y se priorice de una vez el cumplimiento real de las infraestructuras que el campo necesita".