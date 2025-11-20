Reguladores europeos acuerdan iniciar el intercambio de información para combatir el juego ilegal online

Participantes en la reunión de reguladores europeos del juego en Madrid - DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACION DEL JUEGO

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los reguladores del juego de Alemania, Austria, Francia, Gran Bretaña, Italia, Portugal y España han acordado poner en marcha un intercambio de información y datos destinado a intensificar la lucha contra el juego ilegal online.

La decisión se ha formalizado durante el encuentro celebrado eh la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Los reguladores han coincidido en que la naturaleza sin fronteras del entorno digital y la velocidad de los avances tecnológicos facilitan "que operadores no autorizados eludan la supervisión regulatoria, incrementando los riesgos para las personas consumidoras y afectando a la integridad del mercado regulado".

Una de las principales preocupaciones compartidas es la creciente presencia de publicidad de operadores ilegales en redes sociales, plataformas de vídeo y redes de afiliación, lo que permite "dirigirse a usuarios de múltiples jurisdicciones sin respetar sus normativas nacionales y exponer a la ciudadanía, incluidos menores y otros grupos vulnerables, a riesgos significativos".

El acuerdo recoge el intercambio de información entre reguladores sobre operadores ilegales, la reclamación conjunta a plataformas digitales y redes sociales para reforzar mecanismos de control y evitar la difusión de publicidad de operadores no autorizados y el refuerzo del intercambio de conocimientos y mejores prácticas para la identificación, investigación y sanción de actividades ilegales.

Este enfoque permitirá, según los reguladores, agilizar la detección de actividades ilícitas, mejorar la capacidad de respuesta de cada jurisdicción y actuar frente a estas prácticas ilegales que trascienden las fronteras nacionales.

La cooperación entre reguladores europeos quedó también reflejada en el I Congreso Internacional de Juego, organizado por la DGOJ y celebrado los días 13 y 14 de noviembre.

En la mesa 'Retos y perspectiva de la regulación del juego en Europa' participaron reguladores de Italia, Alemania, Reino Unido y España, que expusieron la situación del sector, los desafíos regulatorios y las estrategias de protección del jugador en sus respectivos países. Estas intervenciones mostraron la diversidad de enfoques regulatorios en Europa y la necesidad creciente de alinear esfuerzos frente al juego ilegal online, un reto común para todos los participantes de la mesa.