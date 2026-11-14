La Reina Sofía participa en Madrid en la Gran Recogida 2026 de los Bancos de Alimentos

1133873.1.260.149.20261114173353 La Reina Sofía durante su visita a un supermercado para participar en la Gran Recogida 2026 de los Bancos de Alimentos. - FESBAL

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Reina Sofía ha participado este sábado en la Gran Recogida 2026, la campaña anual de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), una iniciativa que se celebra los días 13, 14 y 15 de noviembre en más de 11.000 establecimientos de toda España y que tiene como objetivo recaudar el equivalente a 10 millones de kilos de alimentos.

Durante su visita a un establecimiento participante en Madrid, la Reina Sofía ha conocido el funcionamiento de la campaña y ha saludado a representantes de FESBAL y a personas voluntarias que participan en ella.

En el marco de la campaña, la Fundación Reina Sofía, que mantiene una colaboración con los Bancos de Alimentos desde 2012, ha realizado una aportación extraordinaria de 60.000 euros para la compra de leche y alimentos infantiles destinados a los Bancos de Alimentos.

Entre las aportaciones de esta colaboración figuran la distribución de más de un millón de litros de leche y zumo y de miles de kilos de alimentos infantiles, así como la mejora de vehículos y equipos de frío para conservar y distribuir alimentos frescos y perecederos, según ha detallado FESBAL.

"Con su participación en la Gran Recogida 2026 y esta nueva aportación, S. M. la Reina Doña Sofía vuelve a mostrar su compromiso con las personas que más lo necesitan y con la labor que desarrollan los Bancos de Alimentos para garantizar el acceso a una alimentación digna", ha expresado Federación en un comunicado.

La XIV edición, que lleva por lema 'La Graaaaaan Recogida', recoge donaciones de alimentos no perecederos y aportaciones económicas en las líneas de caja de los establecimientos participantes. Según la organización, la recaudación se destinará íntegramente a cubrir las necesidades alimentarias de cerca de un millón de personas atendidas por los Bancos de Alimentos asociados a FESBAL.

Las formas de colaborar dependen de la cadena de distribución. Se pueden hacer donaciones económicas en caja y, en algunos establecimientos, donaciones de alimentos no perecederos. También es posible participar a través de la web www.granrecogida.org o mediante Bizum al número 00090. Las donaciones económicas tienen ventajas fiscales y, para solicitar la desgravación, hay que enviar el ticket de compra a través de la web de la campaña.

Según la organización, las aportaciones económicas permiten a los Bancos de Alimentos adquirir los productos que necesitan en cada momento y adaptar el abastecimiento a las necesidades de las personas atendidas, además de reducir los desplazamientos y el impacto medioambiental asociado al transporte.

Por su parte, el presidente de FESBAL, Pedro Miguel Llorca, ha señalado que "la Gran Recogida es mucho más que una campaña de donación: es una expresión del compromiso colectivo de una sociedad que entiende que el acceso a una alimentación suficiente, saludable y digna es un derecho".

Llorca ha expresado además su agradecimiento a la Reina Sofía "por su apoyo continuado" y por acompañar a la organización "una vez más" en esta iniciativa. Ha añadido que su presencia "contribuye a dar visibilidad al trabajo que desarrollan los Bancos de Alimentos en toda España" y ha agradecido su participación a donantes, empresas, entidades y personas voluntarias.