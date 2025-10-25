Renfe programa 22 autobuses entre Zaragoza y Caspe por obras en la infraestructura durante este fin de semana

Cuadro con los horarios de los servicios por carretera. - RENFE

ZARAGOZA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programado 22 servicios de autobús para garantizar la movilidad a sus viajeros entre Zaragoza y Caspe los días 25 y 26 de octubre, en que la línea ferroviaria convencional se cerrará al tráfico por obras de mejora de Adif.

Estos trabajos en el corredor convencional Zaragoza-Caspe-Barcelona afectarán a seis servicios diarios de Media Distancia de Renfe durante los citados días 25 y 26 de octubre. Se trata de cuatro convoyes de la relación Zaragoza-Caspe-Barcelona y dos más de la relación Zaragoza-Caspe-Móra la Nova.

En todos los casos, el trayecto entre la capital aragonesa y la caspolina se realizará por carretera, combinando un servicio directo entre Zaragoza y Caspe con otro que efectuará paradas en las estaciones intermedias. Y con un servicio de taxi para los viajeros con origen o destino La Zaida.

El trayecto entre Caspe y Barcelona se realizará por tren. Los horarios de los autobuses se verán ligeramente modificados con respecto a los del tren y variarán en función de si el servicio tiene o no paradas intermedias, para garantizar el enlace con los trenes en Caspe.

Durante estos dos días, no se va a prestar el servicio para estos trenes en las estaciones zaragozanas de Portillo, Goya y Miraflores.

Los autobuses tendrán su origen y destino en las dársenas 21 a 24 de la estación de autobuses de Zaragoza Delicias.