Reporteros Sin Fronteras, Premio Especial de Periodismo Clabe por su "defensa incansable" de la libertad de prensa - SANTI BURGOS(CLABE)

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha sido reconocida por "su defensa incansable de la libertad de prensa en todos los rincones del mundo" con el Premio Especial en los XVIII Premios de Periodismo y Comunicación Clabe, del Club Abierto de Editores (Clabe).

"En un contexto en el que informar puede costar la vida, Reporteros Sin Fronteras ha demostrado un compromiso firme en la protección de periodistas, en la denuncia de abusos contra la libertad de expresión y en la promoción de un derecho fundamental: el acceso a una información veraz e independiente. Su labor no solo honra la dignidad del periodismo, sino que también recuerda que sin periodistas libres no hay sociedades libres", ha destacado el jurado.

Según ha informado este viernes Clabe, el Premio a la Innovación Periodística ha sido para Upeka (Webedia); el Premio al Contenido Especializado, para 'Tendencias', editado por Ismael Nafría; el Premio al Contenido B2B, para Balance Sociosanitario (Grupo Senda); y el Premio al Contenido Local, para Gent de Terrassa (Diari de Terrassa, Grup Edicions de Premsa Local).

Respecto al Premio al Mejor Contenido Cultural, este galardón ha ido a parar a 'Ibiza entre palabras, versos y canciones' (Letras y Notas), mientras que el Premio al Contenido Generalista ha sido para 'Un tema Al Día' con Juanlu Sánchez (elDiario.es).

El Premio a la Campaña Publicitaria ha recaído en Castillos que hablan (Diputación Provincial de Valladolid, con la producción de Tribuna Grupo); el Premio al Evento en Llobregat Open Chess (Comunicación Metro BCN) y el Premio a la Iniciativa contra la Desinformación a 'Lucha contra la desinformación sanitaria -#TuFarmacéuticoInforma y #VerificaRTVE-', iniciativa conjunta del Consejo General de Colegios Farmacéuticos y VerificaRTVE.

Por otro lado, el Premio a la Excelencia en Comunicación ha recaído en Ollo Photo; el Premio a la Trayectoria Profesional en Pilar González Matorra (La Gaceta del Taxi) y el Premio al Profesional del Año en Andrés Rodríguez (SpainMedia).

El presidente del jurado, Juan Zafra, destacó "la calidad y el compromiso de las candidaturas presentadas, que reflejan la vitalidad del sector y el papel esencial del periodismo libre y responsable".

El acto ha estado presidido por el presidente de Clabe Arsenio Escolar y ha reunido a representantes del ámbito editorial, académico y mediático. El jurado, presidido por el director general de Clabe, Juan Zafra, ha estado compuesto por Marta Perlado (Universidad Nebrija), Luis Collado (Google EMEA), Carlota Domínguez (CEPYME), Juan José Azcona (Página 7 Comunicación), Chus del Río (Nuevecuatrouno) y Marisol Sales Giménez (CLABE), con Carlos González como secretario.