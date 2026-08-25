El responsable de Exteriores del Vaticano pide al ministro ruso el fin de la guerra y reclama "negociaciones auténticas"

Archivo - El arzobispo Paul Richard Gallagher, responsable de las relaciones con los Estados en el Secretariado de Estado vaticano. - -/Dalati & Nohra/dpa - Archivo

MADRID 25 Ago. (Dpa/Ep) -

El arzobispo Paul Richard Gallagher, considerado el 'ministro de Exteriores' del Vaticano, ha pedido este martes el fin de la guerra en Ucrania en una reunión con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en Moscú, donde también ha reclamado "negociaciones auténticas con el apoyo de la comunidad internacional" para el fin de la ofensiva.

"Seamos claros: esta guerra debe terminar", ha afirmado Gallagher junto a Lavrov, según ha recogido la agencia DPA, al tiempo que ha subrayado que el Papa León XIV y el Vaticano están dispuestos a ofrecer sus servicios como mediadores.

El responsable vaticano de las relaciones con los Estados ha subrayado que "la Santa Sede continúa siguiendo con profunda preocupación la guerra en Ucrania y deplora el sufrimiento de los inocentes" y ha advertido de que "tras más de cuatro años de hostilidades, el conflicto continúa expandiéndose, el número de víctimas sigue creciendo, muchas familias permanecen divididas, y las consecuencias materiales y psicológicas del conflicto afectan a millones de personas en Ucrania y Rusia".

"El conflicto no puede resolverse por medios militares: es esencial crear las condiciones para un proceso político y diplomático serio", ha dicho Gallagher, apelando tanto a Kiev como a Moscú a mostrarse abiertos al diálogo y advirtiendo de que "cuanto más dure el conflicto, más difícil será alcanzar una solución y una reconciliación".

Lavrov, por su parte, ha afirmado que Moscú está dispuesta a reanudar las consultas políticas con Ucrania a nivel de viceministros de Exteriores y ha elogiado la posición del Vaticano sobre el conflicto ucraniano como "equilibrada", al tiempo que ha valorado el papel de la Santa Sede en la resolución de "algunas difíciles cuestiones humanitarias". Pese a reconocer diferencias de criterio en muchos asuntos, ambos diplomáticos han señalado que también existen áreas de terreno común.

La visita de Gallagher a Moscú, la primera desde noviembre de 2021 y descrita por Vatican News como "una misión centrada en el diálogo y la paz", se produce en el marco de un viaje de cuatro días en el que el arzobispo también tiene previsto un encuentro en el Kremlin.

El Vaticano ha condenado la invasión rusa de Ucrania, pero mantiene al mismo tiempo abiertos los canales de diálogo con Moscú. La Santa Sede se ha comprometido humanitariamente con las víctimas del conflicto y ha participado en gestiones para el intercambio de prisioneros entre ambos países. Asimismo, tras el estallido de la guerra, el cardenal italiano Matteo Zuppi visitó Rusia en junio de 2023 para trabajar en la devolución de prisioneros de guerra y de niños y jóvenes ucranianos.