Resultado del sorteo de 'La Bonoloto' de este jueves 12 de marzo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 12 de marzo, ha estado formada por los números 11, 14, 15, 30, 33, 41. El número complementario es el 43 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.866.756 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), situada en Laureà Miró, 229-231, y que recibirá 2.641.211,13 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) no existen boletos acertantes.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 70 boletos acertantes, que recibirán 3.829 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.085 boletos acertantes, que recibirán 26 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 99.144 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.