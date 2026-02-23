Resultado del sorteo de 'La Bonoloto' de este lunes 23 de febrero

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 23 de febrero, ha estado formada por los números 39, 4, 1, 31, 26 Y 33. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.652.519,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.800.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la administración de Loterías número 3 de Oliva (Valencia), situada en Passeig Jaume I, 4 - bajo; en la número 71 de Zaragoza, situada en Avda. de la Jota, 59; y en el Despacho Receptor no 98.660 de Navacerrada (Madrid), situado en Prado Jerez, 17.