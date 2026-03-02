Resultado del sorteo de 'La Bonoloto' de este lunes 2 de marzo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 2 de marzo, ha estado formada por los números 3, 12, 15, 38, 42, 44. El número complementario es el 49 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.528.062,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 51.908 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 6 de Barakaldo (Bizkaia), situada en Gabriel Aresti, 5; en la número 2 de San Agustín del Guadalix (Madrid), situada en Plaza Juan Carlos I, 2 c/v Félix Sanz, 19; y en el Despacho Receptor número 81.330 de Moncada (Valencia), situado en Badía, 55.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 94 boletos acertantes, que recibirán 828 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.776 boletos acertantes, que recibirán 24 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 89.752 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.