Resultado del sorteo de 'La Primitiva' de este lunes 23 de febrero

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 23 de febrero, ha estado formada por los números 4, 12, 16, 37, 39, 45. El número complementario es el 44, el reintegro el 9 y el Joker, 5580403. La recaudación ha ascendido a 9.160.724 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos más reintegro) no existen boletos acertantes, por lo que, en el próximo sorteo de la Primitiva, un único acertante podrá ganar 113.500.000 euros, siendo este el mayor bote de la historia de La Primitiva.

De Segunda Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la administración de loterías número 7 de Ferrol (A Coruña), situada en Mercado M. Caranza, 14 ext., y en el despacho receptor número 70.490 de Segovia, situado en Prado, 33.