Resultado del sorteo de 'La Primitiva' de este lunes 2 de marzo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 2 de marzo, ha estado formada por los números 15, 20, 11, 18, 46, 30. El número complementario es el 6, el reintegro el 4 y el Joker, 8416993. La recaudación ha ascendido a 9.326.467,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 118.000.000,00 de euros, siendo este el mayor bote de la historia de La Primitiva.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Ronda (Málaga), situada en Carrera Espinel, 15; en el Despacho Receptor número 57.995 de Mieres (Asturias), situado en Doctor Fleming, 3; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor número 32.270 de San Fulgencio (Alicante), en la Administración de Loterías número 36 de Zaragoza, en la número 520 de Madrid y en la número 479 de Madrid.