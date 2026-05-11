Resultado del sorteo de 'La Primitiva' de este martes 4 de mayo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 11 de mayo, ha estado formada por los números 22, 41, 6, 34, 16 y 32. El número complementario es el 30, el reintegro el 3 y el Joker, 2342391. La recaudación ha ascendido a 6.537.956 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 21.000.000 de euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor número 29.870 de A Coruña, situado en Pablo Picasso, 1.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.