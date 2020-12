Resultados lotería de Navidad 2020: comprobar números premiados

MADRID, 22 Dic. (EDIZIONES) -

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 repartirá este marte 22 de diciembre 2.408 millones de euros en premios, 28 millones más que en 2019. Además, los premios del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad de importe inferior o igual a 40.000 euros no estarán sujetos al gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías.

Entre los premios repartidos por la Lotería de Navidad destaca, el popularmente conocido como 'Gordo' de Navidad, el primer premio, de 400.000 euros al décimo. El segundo premio será de 125.000 euros al décimo y el tercero repartirá 50.000 euros al décimo. El importe del décimo sigue siendo de 20 euros.

En esta página podrás consultar los números premiados según sean cantados por los niños de San Ildefonso.

Si tu número no coincide con uno de los afortunados con un gran premio, no desesperes, aquí puedes comprobar si has sido agraciado con algún premio de la pedrea.