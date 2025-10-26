Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del domingo 26 de octubre

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 26 de octubre, ha estado formada por los números 11, 18, 21, 31, 35, 43. El número complementario es el 37 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 1.904.194 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 900.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor no 27.250 de La Carlota (Córdoba), situado en Juan Ramón Jiménez, 2.