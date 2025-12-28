Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del domingo 28 de diciembre

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 28 de diciembre, ha estado formada por los números 2, 6, 9, 17, 43, 47. El número complementario es el 30 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 1.922.530,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 38.802 euros, y que han sido validados en el Despacho Receptor número 43.365 de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), situado en Pío XII, 70; en el número 78.235 de Talavera de la Reina (Toledo), situado en Avenida de Pío XII, 98; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 58 boletos acertantes, que recibirán 1.004 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.065 boletos acertantes, que recibirán 21 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 70.776 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.