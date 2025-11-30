Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del domingo 30 de noviembre

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 30 de noviembre, ha estado formada por los números 2, 10, 12, 31, 16, 20. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.292.162,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Ardales (Málaga), situada en Real, 30.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 3 de Erandio (Bizkaia), situada en C.C. Carrefour Erandio Lataondo Bidea, 2 L-9.