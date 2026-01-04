Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del domingo 4 de enero

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 4 de enero, ha estado formada por los números 1, 11, 12, 31, 44, 49. El número complementario es el 23 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.553.518,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que recibirán 78.879,11 euros, y que han sido validados en el Despacho Receptor número 50.215 de Málaga, situado en Avenida Plutarco, 18 L-6; y en el número 67.785 de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), situado en C.C. Punta Larga, L-2 Rambla de los Menceyes.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 75 boletos acertantes, que recibirán 1.051,72 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.940 boletos acertantes, que recibirán 23,95 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 90.073 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.