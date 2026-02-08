Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del domingo 8 de febrero

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 8 de febrero, ha estado formada por los números 43, 20, 15, 23, 7 y 19. El número complementario es el 27 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.124.314 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cinco boletos acertantes.